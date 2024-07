Aktien New York Schluss: Dow und S&P 500 setzen Rekordjagd fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag erneut Rekorde gefeiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach der Bestmarke vom Freitag noch eine Schippe drauf. Er behauptete am Ende ein Plus von 0,53 Prozent auf 40.211,72 Punkte. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der sich 0,28 Prozent fester mit 5.631,22 Punkten aus dem Handel verabschiedete. Dagegen blieb der technologielastige Nasdaq 100 unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Höchststand. Er gewann letztlich 0,27 Prozent auf 20.387,88 Zähler.

Positiv auf die Kaufbereitschaft wirkt sich nach wie vor die Aussicht auf bald sinkende Zinsen aus. Zuletzt bestätigte der US-Notenbankchef jüngste Aussagen. Jerome Powell sieht die Inflationsrate nach den jüngsten Preisdaten auf einem guten Weg zum Zielwert von 2 Prozent.

Das gescheiterte Attentat auf den republikanischen Ex-US-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Wochenende wurde in Marktkommentaren viel diskutiert. Auf die Börse selbst habe das aber nur begrenzte Auswirkungen gehabt, schrieb ein Händler./gl/he