Aktien New York: Weitere moderate Gewinne - Dow setzt Rekordjagd fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seine Rekordjagd fortgesetzt. In der ersten Handelsstunde legte der US-Leitindex um 0,36 Prozent auf 40.144,61 Punkte zu. Auch der marktbreite S&P 500 knüpfte mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 5.636,37 Punkte an die jüngsten Gewinne an. Eine Bestmarke blieb ihm - anders als noch am Freitag - aber zunächst verwehrt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um weitere 0,39 Prozent auf 20.411,15 Zähler zu, blieb aber ebenfalls unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Rekord.

Genährt wird die Börsen-Hausse nach wie vor von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Dass sich die vom Empire-State-Index erfasste Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Juli weniger als erwartet eintrübte, ließ die Aktienkurse zu Wochenbeginn kalt.

Das Attentat auf den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Wochenende wurde in Marktkommentaren viel diskutiert. Auf die Börse selbst habe das aber nur begrenzte Auswirkungen gehabt, schrieb ein Händler./gl/he