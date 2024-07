Secret Service verschärft Sicherheit für Trump-Parteitag

Washington (Reuters) - Nach dem Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump haben die Sicherheitsbehörden ihre Vorkehrungen für den anstehenden Parteitag der Republikaner verschärft.

Die Direktorin des zuständigen Secret Service, Kimberly Cheatle, erklärte am Montag, ihre Organisation habe nach dem Anschlag vom Samstag die Pläne für den Schutz des Parteitags in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin überarbeitet und gestärkt. Sie sei nun zuversichtlich, für alle Fälle gewappnet zu sein.

Der Parteitag sollte am Nachmittag beginnen und ist bis zum Donnerstag terminiert. Bei dem Treffen soll der 78-jährige Trump offiziell zum Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November erklärt werden. Auf Trump war bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag in Pennsylvania geschossen worden. Er wurde dabei leicht verletzt, der Täter von der Polizei am Tatort erschossen. In Folge des Attentatsversuchs hat es Kritik am Secret Service gegeben, Trump nicht ausreichend geschützt zu haben.

(Bericht von Susan Heavey, Katharine Jackson; Bearbeitet von Alexander Ratz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)