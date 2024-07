Silber - Kurs auf die 36er-Marke?

„Zwei Flaggen – das gleiche Kursziel“, titelten wir zuletzt in Bezug auf den Silberpreis (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 26. Juni). Die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 29,99 USD) und die Auflösung der kurzfristigen Flagge der letzten Wochen (obere Begrenzung akt. bei 29,80 USD) haben ihre Wirkung auf das Edelmetall nicht verfehlt. Im längerfristigen Bereich auf Monatsbasis liegt das äquivalente Kursmuster – sprich ebenfalls eine trendbestätigende Korrekturflagge vor. An dieser Stelle wird es interessant, denn beide Konsolidierungsformationen halten ein identisches Kursziel von rund 36 USD bereit, welches bestens mit den Hochpunkten von 2011 und 2012 harmoniert. Perspektivisch winkt damit ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 32,51 USD, zumal auch die langfristigen Indikatoren „grünes Licht“ signalisieren. Unter Risikogesichtspunkten bilden die o. g. Ausbruchsmarken in Zukunft dagegen einen wichtigen Rückzugsbereich. Da dieser zudem durch die Hochs aus den Jahren 2020 und 2021 abgesichert wird, bietet sich die beschriebene Kreuzunterstützung als Stop-Loss auf der Unterseite an.

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.