GNW-Adhoc: Netstock baut die Partnerschaft mit Microsoft weiter aus und veröffentlicht seine App auf der AppSource Plattform

^BOSTON, July 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Netstock (https://www.netstock.com/),

ein führender Anbieter von vorausschauender Supply-Chain-Planungssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, gab heute seine offizielle Aufnahme in die Microsoft AppSource bekannt. Dieser Meilenstein, die Einführung des zertifizierten Netstock-Connectors für Netstock Predictor IA (Inventory Advisor) und Netstock Predictor IBP (Integrated Business Planning) (https://www.netstock.com/de/produkt-uebersicht/) zu Microsofts Business Central ERP, markiert eine bedeutende Weiterentwicklung der langjährigen Integration von Netstock in Microsoft ERP-Anwendungen, einschließlich Great Plains und Navision. Mit diesem zertifizierten Connector ermöglicht Netstock Unternehmen, ihre Prozesse in der Bedarfs- und Bestandsplanung direkt mit ihrer bevorzugten Microsoft ERP-Umgebung zu optimieren. Die Microsoft AppSource ist der führende Marketplace, auf den Unternehmen auf der ganzen Welt zugreifen, um Apps und Services zu finden und zu integrieren, die die Hauptfunktionen von Microsoft erweitern und Innovation und Produktivität fördern. Jedes Angebot auf AppSource wird von Microsoft einem strengen Prüfprozess unterzogen, der höchste Standards für Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet. "Der Beitritt zum AppSource-Programm ist ein wichtiger Meilenstein für Netstock und unsere Partner", sagt Don Martin, Senior Vice President of Partnerships bei Netstock. "Dieses Zertifikat bestätigt die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Lösungen und verdeutlicht unsere Motivation, Microsoft-Partnern zu helfen, ihr Angebot zu erweitern, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Marktchancen zu nutzen. Es ermöglicht ihnen, ihren Kunden zuverlässige Planungstools anzubieten, die perfekt in die Microsoft-Lösungen integriert sind." Netstock bietet innovative Lösungen für die Bedarfsplanung und das Bestandsmanagement, die darauf ausgelegt sind, Abläufe zu rationalisieren, Nachfrage und Angebot zu optimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern. Für Microsoft Business Central-Kunden bedeutet die Integration der Netstock- Lösungen, dass sie dynamische Prognosen erstellen, aufeinander abgestimmte Vertriebs- und Betriebsprozesse vorantreiben und den Lagerbestand durch den Abbau der Überschüsse sowie schnellere Bestellungen optimieren können. Diese Kunden erhalten so die Flexibilität und das Vertrauen, um die Komplexität der Lieferkette zu bewältigen, und werden so wettbewerbsfähig. Die Zertifizierung auf der Microsoft AppSource Plattform ist ein Beweis für das Engagement von Netstock, erstklassige und zuverlässige Lösungen zu liefern, mit denen sich Microsoft ERP-Anwendungen erweitern lassen. Weitere Informationen zum Unternehmen Netstock finden Sie unter www.netstock.com/de/ (http://www.netstock.com/de/) oder hier (https://appsource.microsoft.com/de- de/product/web- apps/netstockoperationsltd1666871281459.netstock_offer3?tab=Overview) bei Microsoft AppSource. Über Netstock Netstock ist ein führender Anbieter von Software für Supply-Chain-Planung, dem mehr als 2.400 Kunden auf der ganzen Welt bei der Optimierung ihrer Planung vertrauen. Mit 26 Mrd. Euro Gesamtlagerbestand, der von Netstock weltweit verwaltet wird, ermöglicht Netstock den Unternehmen, flexibel, reaktionsschnell und profitabel zu sein. Die Lösungen lassen sich in führende ERP-Systeme integrieren und nutzen erweiterte Analysemöglichkeiten, um schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können und die besten Entscheidungen für die Supply Chain Planung zu treffen. Weitere Informationen finden Sie auf der Netstock-Website. (https://www.netstock.com/de/) Netstock@launchsquad.com (mailto:Netstock@launchsquad.com) °