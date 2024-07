Gold - Vor neuen Hochs?

Das Sprungbrett in Form der verschiedenen Tiefpunkte bei rund 2.280 USD hat der Goldpreis zuletzt in idealtypischer Weise genutzt. Dank dieser Entwicklung scheint die Gefahr einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebannt. Vielmehr entfaltet die seit Mai bestehende Korrekturflagge ihre Wirkung (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 4. Juli). Als Belohnung winkt ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 2.450 USD. Schließlich hält die beschriebene Konsolidierungsformation perspektivisch sogar ein kalkulatorisches Kursziel von 2.600 USD bereit. Charttechnisch sorgt aber bereits ein Spurt über das Level von 2.430 USD für ein bedeutendes Ausbruchssignal, denn dann könnte die Kursentwicklung seit Anfang April als nach oben aufgelöste Tradingrange interpretiert werden (siehe Chart). Das Anschlusspotenzial aus diesem Befreiungsschlag lässt sich wiederum auf rund 160 USD taxieren, was erneut zu einem rechnerischen Kursziel im Bereich von 2.600 USD führt. Als erste wichtige, kurzfristige Unterstützung bietet sich die Kombination aus den Hochs bei gut 2.350 USD und der 50-Tages-Linie (akt. bei 2.351 USD) an.

Gold (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

