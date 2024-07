Nexperia, ein globaler Halbleiterhersteller, hat einen Folgeauftrag für Aixtrons G10-SiC-Anlagen sowie eine weitere Bestellung für die G10-GaN-Anlagengeneration erteilt.

Die Anlagen werden in Nexperias Hamburger Wafer Fab installiert und sollen die Produktion von energieeffizienten Feldeffekttransistoren (FET) und Metall-Oxid-Feldeffekttransistoren (MOSFET) der nächsten Generation ermöglichen. Diese kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter Rechenzentren, Solarwechselrichter, Elektrofahrzeuge und Züge.

Nexperia baut mit der Investition in die Aixtron-Anlagen seine Kapazitäten für die Wide-Bandgap-Technologie deutlich aus. Das Unternehmen produziert in Hamburg bereits rund 100 Milliarden diskrete Halbleiter pro Jahr, was etwa einem Viertel der weltweiten Produktion dieser Bauelement-Typen entspricht.

Die Bekanntgabe der Folgeaufträge dürfte den Aixtron-Aktienkurs weiter beflügeln. Der Aktienkurs befindet sich bereits seit einigen Wochen im Aufwärtstrend und konnte in den letzten Tagen deutliche Zugewinne verzeichnen. Analysten sehen weiteres Potenzial für die Aixtron-Aktie, da das Unternehmen von den wachsenden Märkten für SiC- und GaN-Halbleiter profitieren dürfte.

Fazit

Die Folgeaufträge von Nexperia sind ein weiterer Beleg für die starke Position von Aixtron im Markt für epitaxiale Abscheideanlagen. Die Nachfrage nach SiC- und GaN-Halbleitern wächst rasant, und Aixtron ist gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren.

(mit Material von dpa-AFX)