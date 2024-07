Nasdaq-100 Index® - Glättungslinien signalisieren „grünes Licht“

Am US-Aktienmarkt im Allgemeinen und im Technologiesektor im Speziellen wird oftmals die fehlende Marktbreite kritisiert. In diesem Kontext hatten wir zuletzt immer wieder betont, dass die grundsätzliche Marktverfassung in den USA besser als ihr Ruf ist. Als weiteren objektiven Maßstab ziehen wir heute die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage heran. 71 % aller Einzelwerte aus dem Nasdaq-100® notieren oberhalb ihres jeweiligen mittelfristigen Durchschnitts – immerhin noch zwei Drittel über den entsprechenden 200-Tages-Linien. Abschließend gilt für 66 % aller Indexmitglieder, dass sich die 50-Perioden-Glättung über dem längerfristigen Pendant befindet. In der Summe sind das alles Prozentsätze, welche einen soliden Aufwärtstrend signalisieren. Charttechnisch kann die Kursentwicklung seit Herbst 2020 als inzwischen nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden. Aus der Höhe dieses trendbestätigenden Kursmusters ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 22.000 Punkten. Auf der Unterseite definieren die Hochs bei rund 20.000 Punkten einen ersten Rückzugsbereich. Wesentlich bedeutender ist allerdings der unterstützende Charakter des Aufwärtsgaps von Mitte Juni bei 19.347/19.213 Punkten.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

