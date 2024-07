Martin bespricht heute folgende Werte: Hugo Boss, Airbus, Richemont, Weizen, Zucker, Goldman Sachs, BlackRock, Macy's, Trump Media & Technology, SolarEdge, Ammo, Geo Group, Celsius Holding und Taiwan Semiconductor.

Das Attentat auf Donald Trump hat weitreichende Konsequenzen. Nicht nur politisch, sondern auch am Finanzmarkt. Martin zeigt heute einige Beispiele von Unternehmen und Rohstoffen, die direkt von der gestiegenen Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs Trumps beeinflusst werden.

Außerdem wurde die Gewinnsaison am Montag fortgesetzt und Goldman Sachs präsentierte ein enorm gutes Quartals-Ergebnis. Nicht so rund läuft es dagegen bei Hugo Boss. Die Aktie des Modeherstellers rutscht auf ein neues Drei-Jahres-Tief. Ist jetzt der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen? Mehr dazu in der heutigen Livesendung.