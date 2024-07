ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Douglas nach angehobenen Jahreszielen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty verwies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion auf die angehobenen Geschäftsjahresziele der Parfümeriekette für 2023/24 und den Verkauf der Online-Apotheke Disapo. Zudem sei Douglas auf gutem Wege das mittelfristige Ziel einer bereinigten operativen Gewinnmarge von rund 18,5 Prozent zu erreichen./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 04:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 04:47 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------