Eurozone: Inflation schwächt sich wie erwartet leicht ab

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone ist im Juni leicht gesunken. Die Inflationsrate fiel von 2,6 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung bekannt gab. Damit wurde eine erste Erhebung wie erwartet bestätigt. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.

Während die allgemeine Teuerung leicht auf dem Rückzug ist, liegt die Kernrate der Verbrauchpreise weiter auf einem höheren Niveau. Ohne schwankungsanfällige Preise von Energie und Nahrungsmitteln stagnierte die Teuerungsrate im Juni auf 2,9 Prozent. Die Kerninflation beschreibt den Preistrend nach Ansicht von Ökonomen zuverlässiger als die Gesamtrate.

Besonders deutlich stiegen erneut die Preise für Dienstleistungen. Die Energiepreise sind hingegen kaum noch gestiegen. In den einzelnen Ländern der Eurozone zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Preisentwicklung. Die niedrigsten Inflationsraten wurden in Finnland (0,5 Prozent), Italien (0,9 Prozent) und Litauen (1,0 Prozent) verzeichnet. Die höchsten Raten wurden in Belgien (5,4 Prozent) und Spanien (3,6 Prozent) gemessen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Anfang Juni die Zinsen erstmals nach der großen Inflationswelle gesenkt, weil die Teuerung im Trend rückläufig ist. Ihren Höhepunkt hatte die Inflationsrate im Jahr 2022 mit mehr als zehn Prozent erreicht. Allerdings ist der Rückgang der Teuerung in diesem Jahr ins Stocken geraten. Experten sprechen von einer hartnäckigen Inflation. Die EZB will daher zunächst auf Sicht fahren und macht weitere Zinssenkungen von der Entwicklung der Wirtschaftsdaten abhängig. An diesem Donnerstag dürfte die EZB laut Experten ihre Zinsen nicht verändern./jkr/jsl/mis