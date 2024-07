Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.07.2024 Kursziel: 11,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Entwicklung in Q2 übertrifft unsere Prognose Die Cantourage Group SE hat vergangene Woche die vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die unsere Erwartungen leicht übertroffen haben. Aufgrund der anhaltend guten Marktentwicklung und der guten Wettbewerbsposition von Cantourage haben wir unsere Prognose für 2024 leicht angehoben. [Tabelle] Insgesamt konnte der Umsatz in Q2/24 aufgrund der gesetzlichen Erleichterungen durch das im April verabschiedete CanG mit einem Plus von über 70% signifikant gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der wesentliche Grund für den starken Nachfrageanstieg dürfte u.E. der Wegfall der Einstufung von Cannabis als Betäubungsmittel sein, der zu einer erheblichen Erleichterung bei der ärztlichen Verordnung geführt hat. So weitet Cantourage die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten für die eigene Telemedizin-Plattform Telecan° kontinuierlich aus, um einer breiten Masse den Zugang zu geeigneten Spezialisten zu erleichtern. Daneben dürfte durch die Neuklassifizierung auch die Hemmschwelle für die Konsumenten gesunken sein und die starke mediale Aufmerksamkeit sollte ebenfalls einen positiven Effekt auf die Nachfrage gehabt haben. Auch wenn seit dem 1. Juli Genehmigungen für den Betrieb von Cannabis-Clubs beantragt werden können, sollte nach einhelliger Meinung noch einige Zeit vergehen, bis diese gewerbsmäßig starten können. Zudem dürften die Cannabis-Clubs u.E. eine andere Zielgruppe adressieren und die angebotene Qualität und Vielfalt nicht an die Medizinprodukte herankommen. Entsprechend sind wir zuversichtlich, dass die positive Umsatzentwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten wird, zumal das Unternehmen auch in den Auslandsmärkten (insb. UK) eine deutliche verbesserte Absatzsituation antrifft. Cantourage hat erst kürzlich die eigenen Produktionskapazitäten auf ca. 7-8 Tonnen pro Jahr ausgebaut und nun durch die seit Mai bestehende Kooperation mit Portocanna um zusätzliche 6 Tonnen erweitert. Entsprechend sollte Cantourage über genügend Ware verfügen, was wir im aktuellen Marktumfeld als klaren Wettbewerbsvorteil ansehen. Prognoseanpassung: Aufgrund der besser als antizipierten Entwicklung in Q2 und der guten Perspektive haben wir unsere Prognose für das laufende Jahr angehoben und erwarten für H2/24 einen Umsatz in etwa auf Höhe des Gesamtjahres 2023. Fazit: Die Absatzentwicklung von Cantourage hat sich durch die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen deutlich beschleunigt. Zudem zeigen sich in dem äußert dynamischen Umfeld die Vorzüge des Asset Light-Geschäftsmodells des Unternehmens. Nun muss Cantourage unter Beweis stellen, dass diese Wettbewerbsqualität auch in eine starke Ertragsqualität überführt werden kann, was sich in H2 abzeichnen dürfte. Außerdem müssen u.E. die notwendigen internen Strukturen nachgezogen werden, was nicht zuletzt an dem noch nicht veröffentlichten aber für Juni angekündigten Konzernabschluss ersichtlich wird. Wir sind diesbezüglich aber zuversichtlich und bestätigen daher das Rating und heben das Kursziel auf 11,00 EUR an (zuvor: 10,00 EUR). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30235.pdf