New York Ausblick: Dow nimmt Auszeit nach vier Rekorden in Folge

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt vier Rekordhochs des Dow Jones Industrial in Folge dürfte der US-Leitindex am Donnerstag eine Pause einlegen. Ein größerer Rücksetzer zeichnet sich aber nicht ab, der Broker IG induzierte den Dow rund eine Stunde vor Handelsbeginn mit 41.150 Punkten nur moderat unter dem Rekordhoch vom Vortag bei 41.222 Zählern.

Stabilisieren dürfte sich derweil die technologielastige Nasdaq-Börse. Der Index Nasdaq 100 hatte am Vortag mit einem Verlust von knapp 3 Prozent den schwärzesten Tag seit Ende 2022 erlebt. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 zuletzt mit 0,6 Prozent im Plus bei 19.920 Punkten.

Im vorbörslichen Handel stabilisierten sich vor allem die Papiere aus der Chip-Branche wie Nvidia , Micron , Broadcom und AMD . Im Tech-Sektor könnten sich die Anleger aber noch zurückhalten, bevor nach Börsenschluss mit Netflix der erste Branchenriese die Quartalsbilanz veröffentlicht.

Keinen Appetit hatten Anleger auf die Aktien von Domino's Pizza . Die Fastfood-Kette vermochte auch mit Rabatten und neuen Pizzen zuletzt nicht wie erhofft die Kunden anzulocken. Die Aktien brachen vorbörslich um mehr als 11 Prozent ein.

Sehr gut kam dagegen eine mögliche Aufspaltung des Medienkonzerns Warner Brothers Discovery an. Die "Financial Times" berichtete unter Berufung auf informierte Personen, der Konzern wolle das Streaming- und Studio-Geschäft vom klassischen Fernsehen abtrennen. Die Aktien sprangen um 8 Prozent nach oben.

Etwas optimistischer mit Blick auf den Gewinn in diesem Jahr zeigte sich der Pharmakonzern Abbott Laboratories . Die Aktie legte daraufhin vorbörslich leicht zu./bek/jha/