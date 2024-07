EQS-News: UBJ. GmbH erweitert Geschäftsleitung: Joachim Lorenzen zum Geschäftsführer berufen

EQS-News: UBJ. GmbH / Schlagwort(e): Personalie

UBJ. GmbH erweitert Geschäftsleitung: Joachim Lorenzen zum Geschäftsführer berufen



18.07.2024 / 12:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





UBJ. GmbH erweitert Geschäftsleitung: Joachim Lorenzen zum Geschäftsführer berufen

Hamburg, den 18. Juli 2024 – Die UBJ. GmbH, seit über 30 Jahren Full-Service Anbieter für alle Themen rund um den Kapitalmarkt, erweitert ihre Geschäftsleitung. Prokurist und Senior HV Manager Joachim Lorenzen wurde zum Geschäftsführer berufen und verstärkt ab sofort das erfahrene Führungsduo Ingo Janssen und Christian May.



Herr Lorenzen, der nach seinem Jura-Studium im Jahr 2007 zu UBJ. wechselte, betreut damit schon seit mehr als 17 Jahren börsennotierte Gesellschaften aus allen Branchen und Börsensegmenten in sämtlichen Belangen in puncto Hauptversammlungen sowie Gläubiger- und Gesellschafter-Versammlungen und Aktienregister-Service.

Auch in diesem Jahr wird UBJ. wieder rund 75 Hauptversammlungen und weitere Veranstaltungen betreuen. Dabei umfasst das Leistungsspektrum des UBJ. HV-Teams auf der Grundlage umfangreicher Erfahrung einen Rund-um-Service vor, während und nach der Hauptversammlung. Von der Planung und allgemeiner Organisation, über die Anmeldestellenfunktion, die Erstellung von Leitfäden und die Unterstützung bei weiteren rechtlichen Fragen, die Versammlungsleitung bis hin zur Feststellung der Ergebnisse.

Der Geschäftsbereich Hauptversammlungen arbeitet hierbei häufig eng mit dem Geschäftsbereich Investor- und Public-Relations von UBJ. zusammen. Insbesondere wenn es sich um Pressearbeit, Reden, Präsentationen oder Kapitalmaßnahmen handelt.

UBJ. - seit 1993 Ihr verlässlicher Kapitalmarktberater

Seit drei Jahrzehnten unterstützen wir Emittenten ganzheitlich in den Bereichen Investor & Public Relations, Hauptversammlungsservice (auch Online-Hauptversammlungen) und Emissionsbegleitung. Wir betreuen Kunden bei der Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien, führen das Aktienregister, begleiten Segmentwechsel, Mantelkäufe oder Neuausrichtungen und stellen Einbeziehungsanträge an der Börse Düsseldorf als Kapitalmarktpartner. Mit unserem langjährigen Know-How und der breiten Aufstellung haben wir vielzählige Börsengänge, Kapitalmaßnahmen jeglicher Art (Anleihen, Bar- und Sachkapitalerhöhungen, Private Placements) sowie Haupt-, Gläubiger- und Gesellschafterversammlungen von Emittenten quer durch alle Branchen- und Börsenlandschaften hinweg erfolgreich realisiert. Umfassende Betreuung beinhaltet hierbei auch die beständige Beachtung der vielfältigen regulatorischen Anforderungen.

Kontakt:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Joachim Lorenzen, Christian May

Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

Tel. +49 (0)40 63785410 E-Mail: ir@ubj.de

18.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1949313 18.07.2024 CET/CEST