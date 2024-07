EUR/USD: EZB lässt Leitzinsniveau unverändert – Christine Lagarde im Blick

Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank (EZB) nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Leitzinsniveau bei 4,25 Prozent belassen.

Auf der anschließenden Pressekonferenz ließ sich Lagarde in puncto zukünftiger Geldpolitik jedoch nicht in die Karten blicken. „Die Frage nach dem September und was wir im September machen, ist weit offen“, sagte Lagarde.

EZB-Rat legt sich nicht im Voraus bestimmten Zinspfad fest

Im vergangenen Monat hatte die EZB die langersehnte Zinswende beschlossen und erstmals seit 2019 das Leitzinsniveau nach unten korrigiert.

Auch in Zukunft wolle die EZB die Dauer und Höhe des restriktiven Kurses weiterhin von der Datenlage abhängig machen und von Sitzung zu Sitzung entscheiden, hieß es.