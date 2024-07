GNW-Adhoc: EINLADUNG ZUR MEDIENKONFERENZ 14. August 2024, 11:00 Uhr

^EINLADUNG ZUR MEDIENKONFERENZ 14. August 2024, 11:00 Uhr Steinhausen, 18. Juli 2024 - Wir laden Sie herzlich zur Medienkonferenz für Investoren, Analysten und Medien ein. Neben Informationen zum Halbjahresabschluss 2024 freuen wir uns, Ihnen auch einen Ausblick für die zweite Jahreshälfte zu geben. Die Medienkonferenz findet am 14. August 2024 um 11.00 Uhr CEST im Hotel Marriott, Neumühlequai 42, in Zürich statt. Roman Sonderegger (CEO) und Urs Scheidegger (CFO) freuen sich auf Ihre Teilnahme und bitten Sie, diese per E-Mail bis spätestens 7. August 2024, zu bestätigen. Antwort per E-Mail an info@schweiter.com (mailto:info@schweiter.com) °