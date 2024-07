Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Stellungnahme

GZO: Falschbehauptungen des Verwaltungsrats der GZO AG zu den Vorschlägen der GZO Creditor Group



18.07.2024 / 15:32 CET/CEST





Stellungnahme GZO Creditor Group

Falschbehauptungen des Verwaltungsrats der GZO AG zu den Vorschlägen der GZO Creditor Group

Wetzikon, 18. Juli 2024 – In einer Stellungnahme zu den Vorschlägen der GZO Creditor Group behauptet der Verwaltungsrat der GZO AG, dass die Gruppe die Anleihensgläubiger einseitig bevorzugen wolle. Das ist falsch und entspricht weder den Diskussionen noch dem schriftlichen Begehren, das dem Verwaltungsrat gestern übermittelt wurde, und es entspricht auch nicht dem Inhalt der Medienmitteilung der GZO Creditor Group von heute Donnerstagmorgen. Richtig ist, dass die GZO Creditor Group von Anfang an darauf hingewiesen hat, dass alle Gläubiger – also die Schuldschein-Inhaber, die Handwerker, die Anleihensgläubiger und allfällige weitere Gläubiger – die gleichen Rechte erhalten sollen, um damit eine nachhaltige Sanierung der GZO AG zu ermöglichen. Die GZO Creditor Group erwartet deshalb, dass der Verwaltungsrat der GZO AG zeitnah eine Versammlung der Anleihensgläubiger einberuft.

Kontakt

GZO Creditor Group

c/o Dynamics Group

Andreas Durisch

079 358 87 32

contact@gzo-bondholder.ch

www.gzo-bondholder.ch

