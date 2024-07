Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.07.2024 Kursziel: 3,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,10. Zusammenfassung: Seit Mitte Juni tendiert die clearvise-Aktie schwächer, und die Gewinnwarnung des Wettbewerbers 7C Solarparken am 1. Juli setzte die Aktie zeitweise zusätzlich kräftig unter Druck. Niedrige Strompreise, immer noch recht hohe Zinsen, gestiegene Kosten (Inflation, Rohstoffe) und harter Wettbewerb um Grünstromassets belasten nicht nur die clearvise-Aktie, sondern auch andere Independent Power Producers (IPP). Rechtfertigen die Belastungsfaktoren den niedrigeren Kurs oder lohnt ein zweiter Blick? Wir halten clearvise gegenwärtig für attraktiv bewertet, da der Markt die sich für clearvise auftuenden Chancen kaum würdigt. Im Gegensatz zu 7C Solarparken, einem reinen PV-Stromproduzenten, hat clearvise ein stärker von Windkraft (FBe 2024: ca. 2/3 der Stromproduktion) als von PV geprägtes Portfolio. Niedrige Börsenstrompreise sind für clearvise kaum relevant, da ihre Grünstromassets entweder eine feste EEG-Vergütung erhalten oder langfristig gesicherte Preise über Power Purchase Agreements (PPA). Zuletzt wurden mehrere börsennotierte IPPs übernommen und dafür strategische Prämien deutlich über dem Aktienkurs gezahlt. clearvise hat mit EQT einen Ankeraktionär, der inzwischen mehr als 25% an clearvise hält und die Möglichkeit hätte, clearvise zu übernehmen. Das schnelle Wachstum von KI-Anwendungen wird den Stromverbrauch stark erhöhen und könnte zu Überraschungen bei der Strompreisentwicklung führen. Deutlich höhere Strompreise wie zuletzt in der Energiekrise 2022/23 könnten wieder zum Katalysator der Aktienkurse von Grünstromproduzenten werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR3,10. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.10 price target. Abstract: The clearvise share has been trending downward since mid-June, and the profit warning issued by competitor 7C Solarparken on 1 July temporarily put the share under considerable pressure. Low electricity prices, persistently elevated interest rates, increased costs (inflation, raw materials) and fierce competition for green power assets are not only weighing on the clearvise share, but also on other independent power producers (IPPs). Do the negative factors justify the lower share price or is it worth taking a second look? We currently consider clearvise to be attractively valued, as in our view the market is failing to recognise the opportunities that are opening up for the company. In contrast to 7C Solarparken, a pure PV power producer, clearvise has a portfolio that is stronger in wind power (approx. 2/3 of electricity production) than in PV. Low exchange electricity prices are hardly relevant for clearvise, as its green power assets either receive a fixed EEG feed-in tariff or long-term secured prices via power purchase agreements (PPAs). Recently, some listed IPPs were acquired at strategic premia well above their share prices. clearvise has an anchor shareholder in EQT, which now holds a stake of more than 25% and could take over the company. The rapid growth of AI applications will greatly increase power consumption and could lead to surprises in the development of electricity prices. Significantly higher electricity prices, as seen recently during the 2022/23 energy crisis, could once again act as a catalyst for the share prices of green power producers. We confirm our Buy recommendation and the EUR3.10 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30239.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °