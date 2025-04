E.ON - Höchster Stand seit 2012!

Mit einem Kursplus von fast 25 % ist die E.ON-Aktie überaus erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet. Die Gewinne der letzten drei Monate haben den Titel auf den höchsten Stand seit 2012 getrieben. Charttechnisch noch wichtiger ist aber, dass damit die langfristige Bodenbildung der letzten 12 Jahre deutlich an Konturen gewinnt. Neben dem bereits beschriebenen Mehrjahreshoch trägt dazu auch die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 12,60 EUR) bei. Kurzfristig liegt zudem noch ein weiteres Kursmuster als zusätzlicher Katalysator vor. So kann die Kursentwicklung der letzten Monate als klassische V-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes lässt sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 17,20 EUR ableiten. Diese Anlaufmarke harmoniert sehr gut mit dem Hoch vom September 2012 bei 17,32 EUR. Auf dem Weg in diese Region markiert das Tief vom März 2009 bei 15,59 EUR ein wichtiges Etappenziel. Die E.ON-Aktie ist aktuell darüber hinaus ein Lehrbuchbeispiel für einen unserer Lieblings-Momentumansätze, welcher einen starken Sektor mit einem starken Einzeltitel kombiniert – gemessen an der Relativen Stärke nach Levy.

E.ON (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Quelle: LSEG, tradesignal²

