Auch Lufthansa und Eurowings mit Technik-Problemen - Buchungen betroffen

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Auch die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings sind von den weltweiten Technik-Problemen betroffen.

"Der Aufruf des Profils und von Buchungen ist aktuell nur eingeschränkt möglich", heißt es am Freitag auf der Internetseite der Lufthansa. "Wir arbeiten an einer Lösung und bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen." "Wir sind von der IT-Störung betroffen", sagte eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter Eurowings. Der Check-in sowie das Boarding seien bei Eurowings weltweit von den Problemen getroffen worden. Auch der Online-Check-in sei aktuell nicht möglich. Die IT der Airline untersuche die Ursachen und arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme zu beheben, betonte die Sprecherin.

Technische Probleme haben auch dazu geführt, dass etwa der Flugbetrieb am Berliner Flughafen vorerst bis mindestens 10.00 Uhr eingestellt werden musste. So wurden beispielsweise an den Flughäfen München und Frankfurt jeweils Flüge von und nach Berlin wegen der dortigen Probleme gestrichen. Dies betraf auch Verbindungen der Lufthansa. Ein Sprecher des Flughafen Düsseldorf erklärte, dort gebe es aktuell Beeinträchtigungen bei Eurowings.

