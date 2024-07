Coinbase Aktie gefragt – Anleger laufen sich für Ether-Spot-ETFs warm

Die Coinbase Aktie könnte nun durch die an Fahrt aufnehmenden Hoffnungen auf den finalen Start sogenannter Ether-Spot-ETFs in den USA profitieren. Anleger setzen auf einen Start am kommenden Dienstag. Die endgültige Zulassung könnte erneut wichtiges Vertrauen in die Kryptobranche schaffen und weitere Liquidität in den Markt spülen.

Handel könnte am 23. Juli starten – Zustrom an neuer Liquidität denkbar

Bereits am Montag hatte die Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, dass die US-Börsenaufsicht SEC mindestens drei von acht Vermögensverwaltern, welche börsengehandelte Ether-Fonds auflegen wollen, eine vorläufige Genehmigung erteilt habe. Demnach solle der Handel bereits am Dienstag beginnen, wie insgesamt drei Branchenquellen mitteilten.

Die Genehmigung würde davon abhängen, ob die Antragsteller bis Ende der Woche ihre finalen Angebotsunterlagen vorlegen. Möglicherweise würden die Produkte aller acht Unternehmen gleichzeitig auf den Markt kommen.