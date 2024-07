Enphase Energy – Q2-Zahlen werden die Richtung vorgeben

Enphase Energy wird kommende Woche Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Ein großer Teil der Analysten rechnet zwar mit einem kräftigen Gewinn- und Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dennoch ist ein Großteil der Experten mittelfristig zuversichtlich.

Bereits im ersten Quartal belastete vor allem die schwache Nachfrage in den USA. Zudem wurden die Auslieferungen zurückgefahren, damit die Vertriebspartner ihre Lagerbestände in den Griff bekommen. Für das zweite Quartal zeigte sich das Management bei der Vorlage der Q1-Zahlen zurückhaltend, denn die US-Schwäche dürfte weiterhin belasten. Allerdings gibt es auch Lichtblicke.

Das Geschäft in Europa legte im ersten Quartal bereits um 70 Prozent zu. Dieser Trend soll sich nach Einschätzung des Managements im Jahresverlauf fortsetzen. Im Rahmen des Green Deals der EU wird der Ausbau der erneuerbaren Energien in einige Ländern weiterhin stark gefördert. Davon profitiert Endphase Energy. Einen weiteren Katalysator sieht der Hersteller von Solartechnologie wie Wechselrichter sowie Lade- und Speichersystemen in den zuletzt auf den Markt gekommenen – nach eigenen Angaben – effizienteren und leistungsstärkeren Produkten. Ob dies kommende Woche für eine positive Überraschung reicht, wird sich zeigen. Schlechte Nachrichten könnten das Papier erneut unter Druck setzen.

Chart: Enphase Energy Widerstandsmarken: 114,15/123,80/139,40/164,70/180,30 USD Unterstützungsmarken: 98,50/106,35 USD Die Aktie von Enphase Energy bildete von Dezember 2022 bis November 2023 einen Abwärtstrend und sackte dabei zeitweise auf 73,25 USD nach unten. Nach einer kurzen Bodenbildung im Bereich von 75 USD drehte das Papier dynamisch nach oben und bildete im Dezember 2023 bei 139,40 USD zunächst ein Hoch. Dieses Marke wurde seither nicht mehr signifikant überwunden. Vielmehr pendelte die Aktie seither zwischen der 38,2%-Retracementlinie bei 98,50 USD und dem Dezemberhoch. Aktuell befindet sich der Aktienkurs in der unteren Hälfte der Range – Tendenz fallend. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten nach unten. Zudem kippte die Aktie gestern unter die 61,8%-Retracementlinie und testete bereits die nächste Unterstützungsmarke bei 106,35 USD. Ein erneuter Rücksetzer bis zur Unterkante der Tradingrange von 98,50 USD erscheint nicht unwahrscheinlich. Solange dieses Level jedoch nicht signifikant unterschritten wird, besteht die Chance auf eine erneute Gegenbewegung bis 114,15/139,40 USD. Enphase Energy in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 15.11.2023–19.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Enphase Energy in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.07.2021 (Börsenstart) – 19.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienaleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktenanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am 06.08.2025 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls erhalten Anleger zwar den Zinssatz, dennoch können Verluste drohen. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale Enphase Energy Aktienanleihe Protect HV4XWH *** 100,00%** 06.08.2025 Barriere: 60 %***; Zinssatz: 15,9 % p.a. * Zeichnungsfrist bis 08.08.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags;*** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.07.2024; 13:00 Uhr;

Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung der Aktie spekulieren wollen. Notiert die Aktie von Enphase Energy bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende EUR 10. Wird eine der Barrieren verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Der erstgenannte Inline-Optionsschein hat vergleichsweise wenig Luft nach oben, aber dafür mit 70 USD ein recht tiefe untere Barriere (grüne Barriere-Marken). Der zweitgenannte Schein (gelbe Linien) hat die untere Barriere oberhalb des Novembertiefs. Im Gegenzug ist die obere Begrenzung etwas höher als beim erstgenannten Schein. Inline Optionsscheine auf Enphase Energy für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in USD obere K.o.-Barriere in USD Letzter Bewertungstag Enphase Energy HD6MWS 3,81* 70,00 130,00 16.10.2024 Enphase Energy HD6MWV 3,49* 80,00 140,00 16.10.2024 Enphase Energy HD6MWW 1,68* 90,00 140,00 16.10.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.07.2024; 13:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.