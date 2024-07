EQS-News: Pareto Securities unterstreicht eindrucksvoll seine klare Führungsposition, während der Markt für Nordic HY Bonds eine beispiellose Expansion erlebt

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Studie/Anleihe

Frankfurt, 19. Juli 2024. Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Hauptsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, veröffentlichte heute den Newsletter zum Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds für das erste Halbjahr 2024. Während der Markt für Nordic HY Bonds mit einem Gesamtemissionsvolumen von 8,2 Milliarden Euro einen neuen Rekord verzeichnete, belegen die Zahlen auch die Attraktivität für deutsche Emittenten. Die Anzahl der Transaktionen deutscher Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf entsprach bereits der Gesamtzahl der im Jahr 2023 abgeschlossenen Transaktionen. Pareto Securities war an allen deutschen Transaktionen beteiligt.

Der Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2024 ein bemerkenswertes Wachstum und übertraf das Rekordvolumen von 7,3 Milliarden Euro an Neuemissionen im gleichen Zeitraum 2021 deutlich. Die Gesamtemissionen erreichten 8,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 64 % gegenüber 5,0 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum entspricht und somit das beste erste Halbjahr aller Zeiten darstellt.

Darüber hinaus zeigte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auch eine fortschreitende Internationalisierung des nordischen HY-Anleihemarktes. Im bisherigen Jahresverlauf wurden rund 40 % des Volumens der nordischen HY-Anleihen von Emittenten außerhalb der nordischen Länder aufgenommen, darunter auch von deutschen Emittenten. Der erhebliche Anstieg der von deutschen Unternehmen emittierten nordischen HY-Anleihen, der bereits zur Jahresmitte die Gesamtzahl der im gesamten Jahr 2023 abgeschlossenen Transaktionen erreicht hat, unterstreicht erneut die Attraktivität des Marktes aufgrund seiner breiten und internationalen institutionellen Investorenbasis.

Pareto Securities konnte mit Anleiheemissionen im Gesamtwert von 2,9 Milliarden Euro seine Position als führender Anbieter auf dem nordischen HY-Bond-Markt behaupten und nähert sich damit bereits jetzt der Marke von 3,0 Milliarden Euro des Gesamtjahres 2023. Im ersten Halbjahr 2024 erreichte Pareto Securities einen Marktanteil von 30 % am Gesamtmarkt, einen Marktanteil von 52 % bei Euro-denominierten Nordic HY Bonds und war an 59 % der durch Private Equity finanzierten nordischen HY-Transaktionen beteiligt.

In Deutschland war Pareto an allen sieben Transaktionen beteiligt, die unter der Nordic Bond-Dokumentation begeben wurden. Zusätzlich zu den Emittenten des ersten Quartals - Mutares, LifeFit, LR Health und SLR Group - wandten sich drei weitere Unternehmen an den nordischen HY-Anleihemarkt: Karlsberg Brauerei, die von der Anleihe nach deutschem Recht auf das nordische HY-Format umgestiegen ist; Booster Precision Components, die ihren bestehenden Nordic Bond 2022/26 um 18 Millionen Euro aufstocken konnten; und schließlich The Platform Group, ein an der Frankfurter Börse notierter Betreiber mehrerer E-Commerce-Plattformen, die ihren ersten Nordic Bond von 30 Millionen Euro emittieren konnten.

Christian Czaya, CEO von Pareto Securities Deutschland, betont das Potenzial für den deutschen Mittelstand: "Die steigende Zahl deutscher Emittenten auf dem nordischen HY-Bond-Markt in der ersten Jahreshälfte zeigt, dass sich das Format als Finanzierungsoption für den deutschen Mittelstand etabliert hat. Dennoch macht der Anteil deutscher Emittenten am Gesamtvolumen deutlich, dass das Finanzierungspotenzial für deutsche Unternehmen noch lange nicht ausgeschöpft ist."

Zum Newsletter zum Markt für Nordic HY Bonds gelangen Sie über diesen Link.

