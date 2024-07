Nach den Schwierigkeiten beim Immobilienfonds ZBI von Union Investment hinterfragen viele Anleger ihr Engagement. Die Anlageklasse steht unter Druck wie lange nicht. Warum das so ist – und was du jetzt mit deinem offenen Immobilienfonds tun kannst.

Diese Nachricht schlug ein: Um satte 17 Prozent musste der Uni:Immo ZBI Wohnen Immobilienfonds der Union Investment Ende Juni abwerten. Unabhängige Sachverständige waren zu dem Schluss gekommen, dass das Portfolio des Fonds – vor allem Mietwohnungen, viele eher in zweitklassigen Lagen – nicht so wertvoll ist wie angenommen. Rund 860 Millionen Euro weniger war es damit wert. Der Preis des Fonds an der Börse stürzte ab (siehe Chart unten).