Bildverarbeitungs-Spezialist Stemmer vor Übernahme durch Investor

München (Reuters) - Der Bildbearbeitungs-Spezialist Stemmer Imaging wird für bis zu 312 Millionen Euro an einen Finanzinvestor verkauft.

Der US-Mittelstandsinvestor MiddleGround Capital hat sich bereits 77,7 Prozent der Anteile von Stemmer-Großaktionär Primepulse und anderen Aktionären gesichert, wie das Unternehmen am Montag in Puchheim bei München mitteilte. Hinter Primepulse stecken die Gründer des Münchner IT-Dienstleisters Cancom. Stemmer Imaging war 2018 zu einem Ausgabepreis von 36 Euro je Aktie an die Börse gebracht worden, nun bietet der Investor aus Lexington im US-Bundesstaat 48 Euro. Das sind fast 52 Prozent mehr als der Schlusskurs von 31,60 Euro vom Freitag. Nach der Übernahme soll Stemmer von der Börse genommen werden.

"Wir sind von Unternehmen, die vom Rückenwind der Industrie 4.0 profitieren, überzeugt", sagte MiddleGround-Europachef Alex van der Have. Stemmer habe "Potenzial für ein beschleunigtes Wachstum, sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten". Stemmer-Chef Arne Dehn begrüßte die Übernahme: MiddleGround verstehe, was für das Geschäft wichtig sei, und könne Stemmer bei seiner Wachstumsstrategie fördern. Primepulse will die Mehrzahl seiner Stemmer-Aktien verkaufen und einen Teil in Anteile an Middleground tauschen.

