Wer die Allianz-Aktie (WKN: 840400) heute kaufen will, der erwirbt sie leider nicht mehr im Tief. Bei einem Aktienkurs von derzeit ca. 266 Euro liegen diese Phasen mittlerweile etwas zurück.

Alleine in den vergangenen sechs Monaten ist die Aktie um ca. 11 % gestiegen. Auf zwölf Monate hinweg liegt die positive Performance bei fast 27 %. Damit konnte der DAX-Versicherer wieder deutlich an Wert zulegen. Aber auch einige Zweifel ablegen.

Ist die Allianz-Aktie heute noch ein Kauf? Das ist eine überaus spannende Frage. Die fundamentale Bewertung, die Aussichten und auch weitere interessante Aspekte dürften dir bei der Entscheidungsfindung zumindest helfen.

Allianz-Aktie: Was sagt die Bewertung?!

Die fundamentale Bewertung der Allianz-Aktie erscheint jedenfalls weiterhin interessant. Der 2023er Gewinn je Aktie lag bei 21,56 Euro. Das heißt: Selbst auf einem Aktienkurs von 266 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade einmal bei einem Wert von 12,3. Das erscheint vergleichsweise preiswert.

Der Vollständigkeit halber: Bei einer Dividende von zuletzt 13,80 Euro locken über 5 % Dividendenrendite. Wohingegen der Umsatz je Aktie bei 314 Euro gelegen hat. Entsprechend würden wir die Allianz-Aktie zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1 erwerben. Wobei das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei über 1 liegt. Trotzdem: Solange der Umsatz, der Buchwert und auch das Ergebnis und die Dividende je Aktie weiter wachsen, ist keine dieser Kennzahlen zu teuer.

Die positive Nachricht ist: Ich bin zuversichtlich, dass das Management der Allianz-Aktie weiteres Wachstum wird erreichen können. Das liegt zum einen an den bisherigen Quartalszahlen. Die Allianz konnte im ersten Quartal den Umsatz um 5,3 % auf 48,4 Mrd. Euro steigern. Zudem stieg das Ergebnis je Aktie um 18,2 % auf 6,42 Euro. Mit einem solchen Wachstum dürfte eine günstigere Bewertung im Jahre 2024 möglich sein.

Auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 ist optimistisch. Das Management der Allianz rechnet mit einem operativen Ergebnis von 14,8 Mrd. Euro, plus/minus der Schwankungsmilliarde. Mit einem solchen anvisierten Ergebnis dürfte der DAX-Versicherer ebenfalls ein Wachstum erreichen können. Zumindest, wenn man die obere Hälfte der Prognosespanne erreicht.

Für operatives Wachstum bei der Allianz-Aktie sorgen wiederum die höheren Zinsen. Dadurch sind die Ergebnisse im Bereich Asset Management im Wachstumsmodus. Auch eine Schaden-Kosten-Quote von lediglich 91,9 % zeigt ein intaktes Geschäft im Versichertungsbereich. Zusammen mit einer Solvency-II-Quote von 203 % sehe ich ein stabiles Fundament für ein profitables, leicht wachsendes Geschäftsmodell, das gleichzeitig eine starke Dividende ermöglicht.

Und, ist die Aktie jetzt ein Kauf?!

Um daher zu einem aussagekräftigen Fazit zu gelangen: Ja, ich finde die Allianz-Aktie auch auf dem heutigen Bewertungsniveau noch interessant. Gemessen an Kennzahlen wie KGV, Dividendenrendite sehe ich einen fairen Wert für das moderate Wachstum. Eigentlich ist es ja das, was langfristig zählt.

Zwar ist die Allianz-Aktie mittlerweile etwas gestiegen. Vielleicht fühlt sich das für dich nicht gut an, der Aktie etwas hinterher zu laufen. Operativ läuft das Zahlenwerk aber wie geschmiert und die Bewertung bleibt moderat. Zwei Faktoren, die ich für durchaus interessant halte im derzeiigen Marktumfeld.

Für Investoren mit einem langfristig-orientierten Ansatz, die eine starke Dividende suchen, bleibt die Aktie daher interessant. Sie macht einen zwar nicht unbedingt schnell reich. Aber dürfte zu einem soliden Vermögensaufbau beitragen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

