GNW-Adhoc: Asahi Kasei entscheidet sich für PolymRizeT zur Weiterentwicklung der Polymerinformatik für nachhaltige Innovationen

ATLANTA, July 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matmerize (https://www.matmerize.com/), Inc., ein führendes Startup-Unternehmen im Bereich Polymerinformatik und KI für Materialien, freut sich, seine Zusammenarbeit mit Asahi Kasei, einem diversifizierten japanischen multinationalen Unternehmen, bekanntgeben zu können. Asahi Kasei ist in drei Sektoren tätig: Materialien, Wohnen und Gesundheit, mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeitsinitiativen und dem Ziel, bis 2050 eine kohlenstoffneutrale Gesellschaft zu erreichen. Asahi Kasei möchte die fortschrittlichen KI-Algorithmen und maschinellen Lernfähigkeiten von Matmerize nutzen, um die Forschung und Entwicklung nachhaltiger Polymerformulierungen zu beschleunigen. Der Geschäftsbereich ?Material" von Asahi Kasei, der die Bereiche Environmental Solutions, Mobility & Industrial und Life Innovation umfasst, bietet eine breite Palette von Produkten wie Batterieseparatoren, Elektronik, biologisch abbaubare Textilien, technische Kunststoffe und Schalllösungen. Das Team von Asahi Kasei nutzt die Flaggschiffsoftware von Matmerize, PolymRize, um seine Fähigkeit zu verbessern, Fortschritte bei der Materialentdeckung und -optimierung zu erzielen, die für Anwendungen in der Elektronik, Verpackung und bei nachhaltigen Materialien entscheidend sind. PolymRize nutzt die umfangreiche Datenbank von Matmerize oder verwendet kundeneigene Daten auf sichere Weise, um Vorhersagemodelle zu erstellen, die bei der Entdeckung und dem Design neuer Polymere helfen und die Eigenschaften neuartiger, noch zu synthetisierender Polymere, Verbundstoffe und Formulierungen schnell vorhersagen. Durch den Einsatz von automatisierten analytischen und generativen KI-Tools beschleunigt PolymRize die Forschung und Entwicklung von Zielmaterialien erheblich und reduziert so Zeit und Kosten. Darüber hinaus bietet es einen robusten Rahmen für die Datenverwaltung und -organisation. Erfahren Sie mehr über PolymRize: www.matmerize.com/polymrize Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele von Asahi Kasei in den Bereichen Nachhaltigkeit und CO?- Neutralität spielen wird, indem sie die Entwicklung von Polymeren mit verbesserter Ionenleitfähigkeit und attraktiven optischen und dielektrischen Eigenschaften ermöglicht, die für Anwendungen in Brennstoffzellen, Batterien, Dielektrika, elektronischen und elektrochemischen Geräten entscheidend sind. Über Matmerize Matmerize verbindet das Wissen über Polymere mit fortschrittlicher KI, um die Materialentwicklung in großem Maßstab zu verändern und zu beschleunigen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Materialforschung und -entwicklung zu revolutionieren, indem es KI-Software für das kostengünstige und schnelle Design von funktionalen und nachhaltigen Polymerformulierungen anbietet. Über Asahi Kasei Die Asahi Kasei Group leistet einen Beitrag zum Leben und Wohnen von Menschen auf der ganzen Welt. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Material, Wohnen und Gesundheit Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet.