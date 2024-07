Der Softwarekonzern SAP hat die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und präsentiert ein starkes Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld. Analyst Toby Ogg von JPMorgan attestiert dem Unternehmen ordentliche Zahlen und hebt die positive Entwicklung des operativen Ergebnisses hervor.

Die SAP-Aktie könnte sich nach den guten Nachrichten dem Rekordhoch von Anfang Juli bei 190,98 Euro nähern und den Dax somit weiter nach oben ziehen. SAP ist im Dax mit über zehn Prozent gewichtet.

Jefferies bekräftigt seine Kaufempfehlung für die SAP-Aktie und erhöht das Kursziel auf 210 Euro. Analyst Charles Brennan zeigt sich im Kommentar zu den Quartalszahlen beeindruckt von der Leistung des Softwarekonzerns und lobt ein „blitzsauberes Quartal“.

Die Einstufung Buy (kaufen) von Jefferies bedeutet, dass die Analysten des Analysehauses der Meinung sind, dass die SAP-Aktie in den nächsten Monaten und Jahren über ihrem aktuellen Kurswert steigen wird. Anleger, die der Einschätzung von Jefferies folgen, könnten die Aktie jetzt kaufen, um von einem potenziellen Kursanstieg zu profitieren.

SAP: Europas größter Softwarehersteller

SAP ist der größte Softwarehersteller in Europa und bietet ein breites Spektrum an Unternehmenssoftwarelösungen an, darunter ERP-Systeme, Cloud-Computing-Lösungen und Analyselösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Walldorf, Deutschland, beschäftigt weltweit über 100.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in über 180 Ländern.

(mit Material von dpa-AFX)