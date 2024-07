Delivery Hero schmeckt Anlegern derzeit nicht

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero steht unter Druck. Zwei Hiobsbotschaften belasten. Die Prognoseerhöhung im Rahmen der Bekanntgabe der Q1-Zahlen und die Neubesetzung des Aufsichtsrats gerieten zuletzt in den Hintergrund. Ist dies nun eine Einstiegschance?

Die Berliner sind global mit zahlreichen Marken präsent. In Europa bringt Delivery Hero den Kunden unter anderem mit Foodora, Glovo, efood und foody das Essen an die Haustür. Nach eigenen Angaben ist Delivery Hero in weiten Teilen Europas, Süd- und Zentralamerika (exkl. Brasilien), in der MENA-Region und Asien (exkl. China) der jeweilige Marktführer. Konzernchef und Firmengründer Niklas Östberg drückte in den zurückliegenden Monaten kräftig auf die Kostenbremse und strich zahlreiche Stellen, um den Berliner Lieferdienst auf Kurs zu bringen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal 2024 zeigte bereits erste Erfolge. So verbesserte sich nicht nur der Bruttowarenwert gegenüber dem Vergleichszeitraum. Vielmehr steigerte der Konzern Bruttomarge auf 7,7 Prozent. Angesichts der robusten Zahlen erhöhte Delivery Hero die Prognosen für das Gesamtjahr. Demnach wird nun ein Umsatzplus von 18 bis 21 Prozent gegenüber 2023 und ein EBITDA von 725 bis 775 Millionen Euro erwartet.

„Wir sehen enormes Potenzial im Markt für Essenslieferungen und für Delivery Hero mit seiner starken Wettbewerbsposition in hochattraktiven Märkten“, erklärte kürzlich Scott Ferguson, Gründer und Managing Partner von Sachem Geach. Der aktivistische Investor hält nach eigenen Angaben 3,6 Prozent an Delivery Hero und zog im Juni zunächst für ein Jahr in den Aufsichtsrat ein. Zudem wurde Kristin Skogen Lund in den Aufsichtsrat gewählt. Mit der Neubesetzung wollen die Großinvestoren größeren Einfluss. Ziel ist eine deutliche Verbesserung des Cash-flows und des Gewinns. Neben Kostensenkungsmaßnahmen wurden in den zurückliegenden zwei Jahren neue Erlösmodelle kreiert. So bietet Delivery Hero nicht nur die Zustellung von Sushi, Pizza und Burger, sondern auch komplette Einkäufe vom Supermarkt. Ein weiter stark wachsender Erlösposten waren 2023 Werbeeinnahmen. 2023 legten die Werbeeinnahmen um 61 Prozent auf 912 Millionen Euro zu. Langfristig soll das margenstarke Geschäft auf über 2 Milliarden Euro steigen. Nach Angaben von Refinitiv sind zahlreiche Analysten mittelfristig zuversichtlich für das Papier gestimmt.

Allerdings gab es zuletzt auch Meldungen, die das Papier stark belasteten. Mitte Juni wurde bekannt, dass Just Eat Takeaway und Amazon in mehreren Ländern kooperieren wollen. Dabei bekommen Amazon Prime-Kunden unter anderem in Deutschland künftig die Essensbestellung kostenlos geliefert. Dies setzte die Aktie des Konkurrenten Delivery Hero unter Druck. Gestern eröffnete die EU-Kommission wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoss offiziell ein Verfahren gegen Delivery Hero. Vor rund zwei Wochen kündigte der Essenslieferant bereits eine Rückstellung in Höhe von 400 Millionen Euro an. Weitere schlechte Nachrichten könnten die Aktie weiter unter Druck setzen.

Chart: Delivery Hero Widerstandsmarken: 21,85/25,90/30,00 EUR Unterstützungsmarken: 16,60/18,70 EUR Die Aktie von Delivery Hero bildet seit Februar 2023 einen Abwärtstrend. Dieser Trend hat sich seit Juni diesen Jahres noch einmal beschleunigt. Dabei tauchte das Papier zeitweise unter EUR 18,70. Nach einem kurzen Rebound auf EUR 21,85 kippte der MDAX®-Wert zuletzt erneut bis EUR 18,70. In diesem Bereich kann sich die Aktie zunächst stabilisieren. Der kurzfristige RSI-Indikator deutet auf eine überverkaufte Lage hin. Der MACD-Indikator hat zunächst gedreht. Solange die Unterstützung bei EUR 18,70 hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 21,85. Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende gibt es jedoch erst oberhalb dieser Marke. Bis dahin muss mit einem Rücksetzer bis zum Februartief von EUR 16,60 gerechnet werden. Delivery Hero in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 07.12.2022–24.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Delivery Hero in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.07.2019 – 24.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Delivery Hero-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Delivery Hero HD2CNF 16,22 14,00 26,00 20.06.2025 Delivery Hero HD2CNG 14,71 14,50 22,00 20.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2024; 10:20 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HD2JA1 5,73 12,603325 14,178741 3 Open End Delivery Hero HD70V6 19,87 15,123576 17,014023 5 Open End Delivery Hero HD70VB 7,91 17,013764 18,337435 10 Open End Delivery Hero HD76CQ 7,09 17,643827 18,526018 15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2024; 10.20 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HD3T6W 5,32 25,200436 23,625409 -3 Open End Delivery Hero HD6YSE 12,79 22,680186 20,790927 -5 Open End Delivery Hero HD70VL 17,09 21,262545 19,608319 -8 Open End Delivery Hero HD70VQ 10,53 20,474966 19,373413 -12 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2024; 10.20 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Delivery Hero finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!