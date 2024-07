EQS-News: Hamburger reconcept Gruppe steigt ins Geschäft mit grünem Wasserstoff in Finnland ein

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburger reconcept Gruppe steigt ins Geschäft mit grünem Wasserstoff in Finnland ein



Hamburger reconcept Gruppe steigt ins Geschäft mit grünem Wasserstoff in Finnland ein

Neue Tochtergesellschaft Vetyalfa Oy plant Wasserstoffprojekte mit 100.000 Tonnen H2/Jahr

Ziel: 10 Prozent von Finnlands Wasserstoffproduktion bis 2030

Hamburg, 24. Juli 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, baut ihre erfolgreichen Aktivitäten in Finnland konsequent aus. Neben der bereits seit 2013 etablierten Entwicklung von Windparks wird sich das Unternehmen zukünftig auch auf Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff konzentrieren – sowohl durch die nachträgliche Erweiterung bestehender Windparks als auch durch die initiale Planung von Hybridparks, also der Kombination von Wind- und/oder Solarenergie, Stromspeicherprojekten und Elektrolyseuren zur Wasserstoffgewinnung als eine Einheit. Dazu wurde über das Joint Venture Tuulialfa Oy, das zu den zehn führenden Projektentwicklern von Windparks in Finnland gehört, die Tochtergesellschaft Vetyalfa Oy gegründet.

Die ersten Wasserstoffprojekte befinden sich bereits in der Projektentwicklung – mit dem Ziel, diese bis 2028 baureif zu entwickeln und anschließend in die Vermarktung zu bringen. Vetyalfa Oy hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine emissionsfreie Wasserstoffproduktion von 100.000 Tonnen pro Jahr zu ermöglichen. Dies entspricht rund einem Zehntel des finnischen Gesamtziels, wonach Finnland bis 2030 einen Anteil von mindestens 10 Prozent der gesamten grünen Wasserstoffproduktion in der EU anstrebt.

Grüner Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle in Finnlands Klimastrategie und ist auch ein wesentlicher Baustein in mehreren internationalen Abkommen, wie dem Pariser Klimaabkommen von 2015 und dem Green Deal der EU-Kommission von 2019. Grundsätzlich kann Wasserstoff als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um etwa in Industrie und Verkehr Kohle, Öl und Erdgas abzulösen. Grüner Wasserstoff – also solcher, der mit Erneuerbaren Energien hergestellt wird – gilt dabei als zentraler Energieträger der Zukunft.

Das enorme Windkraftpotenzial in Finnland ist eine ideale Grundlage für die Produktion von grünem Wasserstoff. In Finnland arbeitet reconcept an einer Projektentwicklungspipeline von 3.900 MW, die als Quelle für grünen Wasserstoff genutzt werden kann. Entsprechend positiv bewertet reconcept das Marktpotenzial von Wasserstoffanlagen in Finnland. „Finnland will eine entscheidende Position bei der Herstellung von grünem Wasserstoff in Europa einnehmen. Über unsere neue Tochtergesellschaft Vetyalfa Oy sind wir von Anbeginn aktiver Teil der nationalen Wasserstoff-Roadmap und leisten einen weiteren Beitrag dazu, dass Finnland wie geplant bis 2035 klimaneutral wird“, erklärt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH.

Um u. a. die eigene Projektpipeline in Finnland weiterzuentwickeln und auszubauen, hat die reconcept GmbH mit dem reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897/WKN: A38289) eine depotfähige Unternehmensanleihe aufgelegt. Der Erlös soll zusätzlich auch in den Ausbau von Photovoltaik- und Windenergieprojekten in Deutschland sowie in „Greenfield“-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika fließen. Das grüne Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro und bietet über sechs Jahre einen Festzins von 6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger, die auf Impact-Investments und das Wachstum der Erneuerbaren Energien setzen, können die neue Unternehmensanleihe direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen.



Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 20 Mio. Euro Kupon 6,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A382897 / A38289 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 30. September 2024 Laufzeit 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025) Rückzahlungstermin 30. September 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Mittelverwendung Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in Nordamerika

Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe: Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags

Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags

Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich) Börsensegment Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Über reconcept

Die reconcept GmbH verbindet seit mehr als 25 Jahren Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 245 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023). Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.



