DAX® - Das große Bild zeigt potenzielle Korrekturrisken

Die Analyse im Tageschart lässt sich beim DAX® heute schnell abhaken. Nach dem Rückschlag mit Abwärtsgap (droht heute erneut) ist der Index wieder unter die 50-Tage-Linie gefallen und verharrt damit innerhalb der in den vergangenen Tagen besprochenen Range. Ganz anders ist die Lage an den US-Börsen, wo die großen Indizes gestern herbe Verluste erlitten und zum Teil wichtige Unterstützungen durchbrochen haben. Von dieser Seite aus droht also Ungemach. Vor diesem Hintergrund werfen wir heute einen Blick auf das große Bild beim DAX®. Der Monatschart zeigt, dass der aus der Spiegelung der 1.900-Punkte-Korrektur im Sommer 2023 resultierende Zielbereich (blaue 200%-Marke) bereits in diesem Frühjahr erreicht wurde. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion (schwarz) des größeren Rückschlags von Ende 2021 bis Herbst 2022 wurde anschließend nur knapp verfehlt. Eine Korrektur von dem aktuellen Niveau aus wäre demnach nicht ungewöhnlich. Die aktuell bei 17.088 Punkten verlaufende Aufwärtstrendlinie wäre dabei ein erstes wichtiges Etappenziel. Bei einem Bruch dieses Trends bieten sich die alten Hochs von Juli 2023 (16.529 Punkte) und November 2021 (16.290 Punkte) als potenzielle Zielzonen an.

DAX® (Monthly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

