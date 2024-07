EUR/USD: US-Geldpolitik rückt in den Fokus – Fed-Sitzung wirft Schatten voraus

Nach den Entwicklungen im US-Wahlkampf um den Einzug in das Weiße Haus dürfte der Blick nun wieder verstärkt geldpolitischen Entwicklungen wandern.

Neben der Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten wirft nicht zuletzt auch die Fed-Notenbanksitzung ihre Schatten voraus, welche für den kommenden Mittwoch terminiert ist.

Entwicklungen im US-Wahlkampf rücken zunächst in den Hintergrund

Vor rund zwei Wochen wurde Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania angegriffen. Seitdem setzen Anleger verstärkt auf eine Rückkehr Trumps in das Weiße Haus. In diesem Zusammenhang könnte der 78-Jährige im Falle eines Wahlsiegs eine sogenannte „America-First-Strategie“ an den Tag legen. Auch die jüngste Ernennung Vance‘ zum Vizekandidaten dürfte Anleger aufgeschreckt haben, da dieser als „Hardliner“ gilt.