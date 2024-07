Bill Ackman: Auf diese KI-Aktie setzt der Star-Investor

Zu sagen, dass Bill Ackman kein Fan von Technologieaktien sei, ist wohl keine Übertreibung. So hat man im Portfolio des New Yorker Investors lange Zeit vergeblich nach Tech-Werten gesucht.

Doch obwohl Ackman in der Regel nicht auf Technologie Aktien setzt, ist die größte Position im Portfolio von Pershing Square Capital Management niemand geringeres als Tech-Schwergewicht Alphabet (WKN: A14Y6H). Dabei sagt die Position im New Yorker Hedgefonds einiges darüber aus, wie der Starinvestor über das Unternehmen denkt.

So investiert der Star-Investor

Es ist nicht so, dass Ackman grundsätzlich keine Technologiewerte mag. Der Grund warum es nur sehr selten Aktien aus der Tech-Branche in das Portfolio von Pershing Square schaffen, hängt eher mit der Investmentphilosophie des Star-Investors zusammen. So sagte Ackman in einem Reuters-Interview vor einigen Jahren, dass er auf „einfache, vorhersehbare, freien Cashflow generierende, dominante Unternehmen“ setze. Dabei besteht wohl kein Zweifel, dass es in der Tech-Branche so einige dominante Unternehmen gibt, die jede Menge freien Cashflow generieren.

Das Problem liegt wohl viel eher darin, dass diese Unternehmen kaum als einfach und vorhersehbar zu bezeichnen sind. So sagte Ackman einst in einem Interview mit CNBC, dass die meisten Technologieunternehmen zu dynamisch seien. So könnten laut Ackman einige Jungs in einer Garage ein neues disruptives Geschäft gründen, dass andere Tech-Unternehmen überflüssig machen würde.

Nichtsdestotrotz verfügt Pershing Square über 9,38 Mio. Klasse C und 4,35 Mio. Klasse A Aktien von Alphabet. Zum letzten Veröffentlichungszeitpunkt betrug der Wert der beiden Positionen hierbei rund 2,1 Mrd. US-Dollar. Damit lag die Alphabet Position nur knapp hinter Chipotle Mexican Grill (WKN:A0ESP5), die einen Wert von 2,2 Mrd. US-Dollar im Portfolio vorweisen konnte. Da sich die Aktie von Alphabet seit dem letzten Veröffentlichungszeitpunkt deutlich besser entwickeln konnte als die Chipotle-Aktie, ist die Alphabet Position mit einem Wert von 2,4 Mrd. US-Dollar mittlerweile die größte Position im Portfolio von Ackman (Stand 18.07.2024).

So sieht Ackman also Alphabet

Die Tatsache, dass Ackman trotz seiner Aversion gegenüber Technologiewerte aufgrund ihrer fehlenden Einfachheit und Vorhersehbarkeit in Alphabet investierte, lässt dabei nur einen Schluss zu: Das Geschäft von Alphabet ist einfach und vorhersehbar. Dabei erklärte Ackman sein Investment in den Google-Mutterkonzern in einem Interview mit David Rubenstein. So nutzte der Star-Investor die aus der Veröffentlichung von ChatGPT resultierende Panik und den damit einhergehenden Abverkauf der Alphabet-Aktie um Aktien des Tech-Giganten zu kaufen.

Ackman sagte hierbei, dass nach dem Absturz der Alphabet Aktie allein das Werbegeschäft des Unternehmens einen höheren Wert hatte als der Gesamtwert, zu dem Alphabet an der Börse gehandelt wurde. Folglich gab es laut Ackman die restlichen Geschäftssegmente wie etwa das KI-Business des Unternehmens gratis dazu. Ackman investierte also nicht in Alphabet aufgrund des KI-Hypes, sondern weil er an dem Werbegeschäft interessiert war. Die anderen risikobehafteten Einheiten gab es nur gratis dazu.

Ackmans Einstellung könnte dabei ein Fingerzeig für all die Investoren sein, die durch die Veröffentlichung von ChatGPT und anderen KI-Chatbots Alphabets Werbemonopol in Gefahr sehen. So lässt sich aus Ackmans Ausführgen in Kombination mit seiner Investmentphilosophie nur schließen, dass der Investor Alphabets Werbegeschäft, als deutlich vorhersehbarer und dominanter einschätzt, als viele es befürchten. Bis jetzt scheint Ackmans These aufzugehen, denn trotz des Vormarschs der KI-Chatbots konnte Alphabet allein im letzten Quartal seinen Google Search Umsatz von 40,4 auf 46,2 Mrd. US-Dollar steigern. Bis jetzt scheint Ackmans These also perfekt aufzugehen.

Der Artikel Bill Ackman: Auf diese KI-Aktie setzt der Star-Investor ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt Aktien von Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und Chipotle Mexican Grill.

Aktienwelt360 2024