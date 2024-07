EQS-News: Gregor-Alexander Walscheid ist neuer Head of Investor Relations und Investment Development der LAIQON AG

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

Gregor-Alexander Walscheid ist neuer Head of Investor Relations und Investment Development der LAIQON AG



29.07.2024 / 10:19 CET/CEST

Corporate News

Gregor-Alexander Walscheid ist neuer Head of Investor Relations und Investment Development der LAIQON AG

Langjährige Private Equity- und M&A-Transaktionserfahrung

Hamburg, 29. Juli 2024

Die LAIQON AG hat Gregor-Alexander Walscheid (45) mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als Managing Director für die neu geschaffene Position als Head of Investor Relations und Investment Development gewonnen. Der Diplom-Kaufmann der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main und Capital Markets Spezialist berichtet direkt an Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG.

Mit Herrn Walscheid gewinnt die LAIQON AG einen Private Equity und M&A-Professional mit mehr als 18 Jahren Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarktprodukte, Investment Banking und Real Assets. Er kommt von der Ernst & Young Real Estate GmbH wo er als Direktor u. a. für M&A Kapitalmaßnahmen sowie Akquisitionen und Business Development in der Dachregion sowie Westeuropa, den USA und Lateinamerika verantwortlich war. Davor war er u. a. als Relationshipmanager bei der CAM Alternatives GmbH sowie langjährig bei der Deutsche Bank Private Equity GmbH tätig.

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Gregor-Alexander Walscheid einen erfahrenen und gut vernetzten Unternehmenskommunikator für LAIQON zu gewinnen. Wir werden unsere Equity-Story an den Kapitalmärkten mit seiner Expertise weiter ausbauen“, sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG.

Dazu Gregor-Alexander Walscheid: „Bei der LAIQON AG setzen wir auf Dynamik und Innovation, um nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Ich freue mich, zur Erreichung dieses Ziels mit meiner Erfahrung und meinem Netzwerk beizutragen.“

Über die LAIQON AG:

Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

Kontaktdaten:

Gregor-Alexander Walscheid

Head of Investor Relations und Investment Development

Managing Director

T +49 40 32 56 78 131

M +49 16 03 70 45 69

E gregor-alexander.walscheid@laiqon.com

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

