IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt aktuelle Informationen zur Optimierung des Crawford-Projekts und zum Beginn des Betriebs der Pilotanlage bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt aktuelle Informationen zur Optimierung des Crawford-Projekts und zum Beginn des Betriebs der Pilotanlage bekannt

Höhepunkte

- Testarbeiten zeigen, dass die Gewinnung in der Crawford East Zone verbessert werden kann

o Der Locked-Cycle-Test lieferte ein 60%iges Nickelsulfidkonzentrat - vermutlich das weltweit hochwertigste produzierte Nickelsulfidkonzentrat - und eine Gesamtnickelgewinnung von 47%, die das Modell der Machbarkeitsstudie um 9% übertraf

o Zehn neue Variabilitätstests im offenen Kreislauf ergaben Nickelgewinne, die im Durchschnitt 28 % höher waren als im Modell der Machbarkeitsstudie

- Pilotanlagenprogramm bei SGS Lakefield gestartet

TORONTO, 29. Juli 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV:CNC) (OTCQX:CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, den erfolgreichen Abschluss weiterer metallurgischer Tests am Material der Zone Crawford East bekannt zu geben.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir sind der Ansicht, dass bei Crawford nach wie vor ein beträchtliches Optimierungspotenzial besteht, was durch die heutigen metallurgischen Ergebnisse in der Zone East, die ein hochgradiges Konzentrat aus einer gemischten Probe der Zone East erbrachten, sowie durch zehn weitere metallurgische Tests im bestehenden Starter-Grubenbereich, die im Durchschnitt eine um 28 % höhere Ausbeute erbrachten, als in der Machbarkeitsstudie modelliert, bestätigt wird. Unsere Front End Engineering Design-Arbeiten, die im April begonnen haben, kommen gut voran und identifizieren weitere Optimierungsmöglichkeiten."

Herr Selby fuhr fort: "Die Pilotanlage bei SGS Lakefield ist mehr als viermal so groß wie unsere vorherige Anlage, die 2022 in Betrieb genommen wurde, und konzentriert sich auf die Verwendung von Material aus der East Zone, um beträchtliche Mengen an Nickel- und NiCr-Magnetitkonzentrat zu erzeugen, das von unserem nachgelagerten Geschäftsbereich NetZero Metals verwendet wird. Die Anlage wurde in der vergangenen Woche in Betrieb genommen und wird voraussichtlich bis September in Betrieb sein."

Crawford Nickelsulfidprojekt Ostzone Metallurgisches Variabilitätsprogramm

Anfang 2024 wurde ein metallurgisches Variabilitätsprogramm initiiert, um das Vertrauen in die Gewinnungs- und Konzentratqualitätsschätzungen zu erhöhen und Optimierungsmöglichkeiten für die Zone East zu bewerten. Bis dato wurden 10 Tests im offenen Kreislauf und ein Test im geschlossenen Kreislauf an Proben aus der Zone East durchgeführt, die auf das Potenzial für Verbesserungen der Gleichungen für die Nickelgewinnung in der Zone East hinweisen.

Tabelle 1 fasst die Ergebnisse des Locked-Cycle-Tests zusammen, der an einem Probengemisch aus der Durchführbarkeitsstudie, Startgrube East Zone, durchgeführt wurde. Das Gemisch wies einen Hauptgehalt von 0,29 % Nickel, 0,04 % Schwefel und 5,1 % Eisen auf und enthielt eine heazlewoodit-awaruitartige Mineralisierung. Das Gemisch lieferte eine Gesamtnickelausbeute von 47 % und übertraf damit das modellierte Ausbeuteziel um 9 % bzw. 4 Prozentpunkte der Ausbeute. Der Verbundstoff unterstützte auch das Potenzial für eine hochgradige Konzentratproduktion, da das Nickelsulfidkonzentrat einen Nickelgehalt von 60 % aufwies. Der magnetische Rückgewinnungskreislauf schnitt ebenfalls gut ab, da die Eisenrückgewinnung innerhalb von 1 Prozentpunkt der modellierten Rückgewinnung lag und die Chromrückgewinnung die modellierte Rückgewinnung um 3 Prozentpunkte übertraf und der Zielgehalt des Konzentrats erreicht wurde.

Tabelle 1. Crawford Nickel Sulphide Project East Zone Locked Cycle Testergebnis

Kopfnoten Erholung Konzentrat-Gehalte (%)

(%) (%)

Ni-Konz. NiCr Konz.

Ni S Fe Ni Co Fe Cr Ni Co Fe Cr Ni

Aktuell 0.29 0.04 5.1 47 1 57 31 60 0.10 55 4.2 0.62

Modelliert - - - 43 4 58 28 40 0.23 55 3.7 0.72

Unterschied - - - +4 -3 -1 +3 +20 -0.13 0 +0.5 -0.10

Zusätzlich zu diesem Ergebnis der Closed-Cycle-Tests wurden 10 Variabilitätstests im offenen Kreislauf mit Proben aus der Zone East erfolgreich abgeschlossen. Von den ersten 10 neuen Proben, die im Jahr 2024 getestet wurden, übertrafen acht der Proben die modellierte Gesamtnickelgewinnung. Der durchschnittliche Unterschied zwischen der erzielten und der modellierten Gewinnung für die 10 Proben lag um 28 % oder 10 Prozentpunkte über der modellierten Gewinnung. Die Nickel- und NiCr-Konzentratgehalte entsprachen den Erwartungen und stimmten mit den Modellen der Machbarkeitsstudie überein.

Abbildung 1. Nickelsulfidprojekt Crawford - Offene Zyklustests in der Ostzone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76379/29.07.2024_DE_CanadaNickel.001.png

Tabelle 2. Nickelsulfidprojekt Crawford - Zusammenfassung der Ergebnisse der neuen Tests im offenen Kreislauf für die Startgrube der Zone East

Kopfnoten Wiedereinziehungen insgesamt Verwertungsleistung (%)

(%) (%) Tatsächliche - modellierte

Muster-ID Ni S Fe Ni Co Fe Cr Ni Co Fe Cr

CNS-001 0.17 0.03 6.9 55 1.5 60 14 17 -3 -3 -19

CNS-002 0.27 0.04 5.6 54 4.9 52 34 10 1 -4 5

CNS-003 0.26 0.01 5.3 23 0.5 44 28 -4.6 -4 -12 -1

CNS-005 0.27 0.09 5.7 71 5.2 49 28 14 -5 -3 0

CNS-006 0.30 0.05 5.5 67 4.7 61 35 17 1 6 6

CNS-007 0.28 0.04 5.5 43 0.7 59 32 -0.3 -3 4 4

CNS-008 0.18 0.01 7.5 36 1.1 55 31 7.9 -3 -8 0

CNS-009 0.27 0.01 5.2 33 2.0 47 29 5.0 -2 -16 -2

CNS-010 0.20 0.02 7.7 42 0.7 63 37 10 -3 3 8

CNS-011 0.16 0.03 7.4 60 1.5 61 20 23 -3 -1 -13

Durchschnitt 0.23 0.03 6.2 48 2.3 55 29 10 -2 -3 -1

Pilotanlagenprogramm

Canada Nickel schließt bei SGS Lakefield ein 130 Tonnen schweres Pilotanlagenprogramm zur Mineralverarbeitung ab. Im Rahmen des Programms wird das gesamte Prozessablaufschema erprobt und es werden Konzentratproben für NetZero Metals gewonnen sowie zusätzliche Daten zur Unterstützung der technischen Planung des Projekts bereitgestellt. Aktuelle Informationen werden mit dem Fortschreiten des Projekts bekannt gegeben.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Arthur G. Stokreef, P.Eng (ON), Manager of Process Engineering & Geometallurgy und eine qualifizierte Person" gemäß der Definition des National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954-E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Ergebnisse der metallurgischen Tests in der Zone Crawford East im Zusammenhang mit dem Nickelsulfidprojekt Crawford, das Potenzial des Pilotanlagenprogramms bei SGS Lakefield, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford, der Zeitplan und der Abschluss (falls überhaupt) der Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

