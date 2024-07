Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG 29.07.2024 / 11:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.07.2024 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Heißes Eisen - Private Assets schmiedet mit beabsichtigtem Zukauf in Frankreich an einem europäischen Gießereiverbund Private Assets hat vergangene Woche gemeldet, ein verbindliches Angebot für die Übernahme der französischen Eisengießerei Fonderie de Bretagne (FdB) vorgelegt zu haben. Im Erfolgsfall würde dies u.E. den europäischen Footprint der größten Beteiligung Procast Guss nochmals deutlich vergrößern. Hintergründe des Targets: Die FdB mit Sitz in Caudan im Nordwesten Frankreichs wurde 1965 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen zählt zu den führenden Eisengießereien des Landes und versorgt als Tier-1-Zulieferer aktuell insbesondere die Automobilindustrie mit sicherheitsrelevanten Teilen wie z.B. Differentialgehäusen. Derzeit größter Kunde ist der Renault-Konzern, der bis 2022 zugleich als Gesellschafter von FdB fungierte. Die Übernahme würde u.E. zu einer signifikanten Ausweitung der Kapazitäten in der Procast-Gruppe führen, die derzeit über eine Produktionskapazität von ca. 89.000 Tonnen p.a. verfügt. Zugleich strebt Private Assets in Übereinstimmung mit den strategischen Plänen von FdB und den bisherigen Eigentümern eine Diversifizierung des Kundenkreises abseits der Automobilindustrie sowie eine Modernisierung der Produktionsanlagen an, um die Performance des Targets zu steigern. Dieses dürfte u.E. aktuell Überkapazitäten und eine unzureichende Profitabilität aufweisen, sodass wir von einem entsprechend niedrigen Kaufpreisangebot ausgehen. Im Erfolgsfall würde Private Assets mit den etablierten Procast-Standorten in Deutschland, der im vergangenen Jahr erworbenen spanischen Gießerei Garbi und FdB einen europäischen Gießereiverbund schaffen, woraus sich zukünftig attraktive Synergiepotenziale ergeben dürften. Deal noch nicht fix: Der bisherige Eigentümer von FdB, die Private Equity-Gesellschaft Callista, hat dem Angebot bereits zugestimmt. Allerdings unterliegt der Abschluss des Deals verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, sodass ein Übereinkommen im Verhandlungsprozess mit Renault laut Vorstand noch nicht sicher ist. Der Abschluss des Prozesses wird bis Anfang September erwartet. Im Falle eines Closings im Laufe von H2 sollte die Transaktion u.E. angesichts des zu erwartenden (nicht cash-wirksamen) Bargain Purchase noch erheblichen Einfluss auf die Gewinnentwicklung von Private Assets im laufenden Jahr haben. Zugleich dürfte damit jedoch ein möglicher Exit von Procast aufgrund des bei FdB einzuleitenden Restrukturierungsprozesses auf der Zeitachse nach hinten rücken. Wir werden den potenziellen Zukauf erst bei Zustandekommen des Deals sowie der Bekanntgabe finanzieller Eckdaten des Targets in unserem Bewertungsmodell abbilden, erachten die Deal-Rationale aber auf den ersten Blick als überzeugend. Fazit: Weniger als ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Auslandsbüros in Paris deutet sich für Private Assets bereits die dritte Beteiligung in Frankreich an, die zugleich der Buy&Build-Strategie beim Portfolio-Schwergewicht Procast Guss weiteren Rückenwind verleihen dürfte. Wir sehen die Equity Story damit als völlig intakt an und bestätigen unser Rating 'Kaufen' sowie das Kursziel von 11,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30301.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1956097 29.07.2024 CET/CEST °