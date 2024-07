ACS legt in USA eigene Tochter mit Hochtief-Tochter zusammen

ESSEN/MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Mutterkonzern ACS schafft durch einen Zusammenschluss zweier Konzernbeteiligungen das zweitgrößte Tiefbau- und Bauunternehmen in den Vereinigten Staaten. Hochtief werde an dem durch das Zusammengehen der Tochter Flatiron und Dragados North America entstehenden neuen Unternehmen 38,2 Prozent der Anteile halten, teilte Dragados am Dienstag mit. ACS die restlichen 61,8 Prozent. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

"Die Integration von Flatiron und Dragados schafft eine starke Plattform für organisches Wachstum in Nordamerika", sagte Hochtief-Chef Juan Santamaría, der auch Chef von ACS ist, laut einer Mitteilung der Deutschen. Die Einheiten verfügten über große Expertise, pflegten langfristige Kundenbeziehungen und ergänzten sich geografisch. Dies führe zu erheblichen Synergien und Größenvorteilen. Beide Unternehmen arbeiteten schon oft zusammen.

Flatiron und Dragados North America kamen im ersten Halbjahr den Angaben zufolge zusammen auf einen Auftragsbestand von 17,2 Milliarden US-Dollar und einen Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar. Die gemeinsame Gesellschaft ist in 24 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und acht kanadischen Provinzen vertreten. Das kombinierte Unternehmen habe zahlreiche Projekte im Tiefbau realisiert, darunter viele Straßen und Brücken, Flughäfen, Bahnstrecken, Häfen, Dämme, Wasseraufbereitungsanlagen und Tunnel.

Das Gemeinschaftsunternehmen soll Flatiron Dragados heißen. Den fusionierten Konzern soll der Flatiron-Chef Javier Sevilla Roca leiten. Der Chef der Hochtief-Tochter Turner, Peter Davoren, wird Verwaltungsratschef./mne/he/jha/