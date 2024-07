Bitcoin Kurs fällt wieder unter 67.000 Dollar – Trump und Fed im Blick

Nach Erreichen der psychologischen 70.000-Dollar-Marke machen Marktteilnehmer am Kryptomarkt zunächst Kasse. Im Vorfeld der Fed-Notenbanksitzung wollen Anleger offensichtlich nichts anbrennen lassen. Die jüngst ausgelöste Euphorie durch Donald Trump könnte nun wieder einer nüchternen Betrachtungsweise weichen.

Nach Krypto-Konferenz in Nashville – Anleger hoffen auf kryptofreundliche US-Regierung

Der republikanische Präsidentschaftskandidat hatte auf einer Bitcoin-Konferenz am späten Samstagabend in Nashville (Tennessee) versucht die Krypto-Community weiter für sich zu gewinnen. Die verteilten Vorschusslorbeeren müssen sich am Ende des Tages allerdings auch bewahrheiten.

Die erneute Positionierung als Schutzherr für Bitcoin (USD) und Co war in den vergangenen Tag Wasser auf die Mühlen der Anleger. Die im Vorfeld hochgesteckten Erwartungen konnten am Ende des Tages aber offensichtlich nicht ganz erfüllt werden. Anleger fürchten, dass Trump im Wahlkampfmodus das Blaue vom Himmel versprechen könnte.

Grundsätzlich könnte im Falle eines Wahlsiegs mit Trump in Zukunft ein kryptofreundlicher Präsident in das Weiße Haus einziehen und der Branche Rückenwind verleihen. Anleger leuchtet jedoch ein, dass sie sich von den jüngsten Versprechen nichts kaufen können, solange Trump nicht in das Weiße Haus zurückkehrt und seinen Worten auch Taten folgen lässt. Im Gegenzug wächst auch gleichzeitig das Enttäuschungspotenzial. Ein Wahlsieg Trumps ist alles andere als in Stein gemeißelt. Sollte es zu Rückschlägen im derzeitigen Wahlkampf kommen, dürfte dies auch Auswirkungen auf den Markt haben.