GNW-Adhoc: MiddleGround Capital übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Helix

^LEXINGTON, Kentucky und AMSTERDAM, July 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MiddleGround Capital (?MiddleGround"), eine operativ ausgerichtete Private- Equity-Gesellschaft, die auf die Übernahme von mittelständischen Industrieunternehmen in Nordamerika und Europa spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an Integral Powertrain Ltd. (?Helix" oder das ?Unternehmen") erworben hat. Helix ist ein führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungs-Elektromotoren, Hochspannungswechselrichtern und integrierten elektrischen Antriebseinheiten für eine Vielzahl von schnell wachsenden Anwendungen im Bereich Mobilität. Die Gründer von Helix werden die weitere Entwicklung des Unternehmens auch nach der Transaktion als Minderheitseigentümer und Partner unterstützen. Helix hat seinen Hauptsitz in Milton Keynes, Großbritannien, und wurde 1998 als Ingenieurbüro für den Automobil- und Motorsport gegründet. Seit 2009 konzentriert sich Helix auf die Entwicklung und Produktion elektrischer Hochleistungsantriebslösungen. Die skalierbaren Elektromotoren, Wechselrichter und EDUs des Unternehmens werden im eigenen Haus entwickelt und hergestellt. Sie finden in verschiedenen attraktiven Marktsegmenten im Bereich Elektromobilität Anwendung, darunter Motorsport, Hyper- und Supersportwagen, Senkrechtstarter (eVTOL), Hochleistungsmotorräder und Wasserfahrzeuge. ?Mit unserer Investition in Helix setzen wir unsere Strategie fort, Partnerschaften mit führenden Unternehmen einzugehen, die mit unserer Mobility Thesis übereinstimmen. Wir sindinsbesondere von der hervorragenden Motoren- und Wechselrichtertechnologie von Helix beeindruckt", so John Stewart, Gründer und Managing Partner von MiddleGround. ?Das Unternehmen ist gut positioniert, um sein Produktangebot zu erweitern und seinen adressierbaren Markt zu vergrößern, sowie vom Umstieg auf Elektromobilität zu profitieren. Wir freuen uns sehr darauf, dem talentierten Team unsere operative Expertise zur Verfügung zu stellen und Helix dabei zu unterstützen, die nächste Wachstumsphase zu erreichen." ?Wir sind begeistert, dass wir mit dieser strategischen Investition unsere Abdeckung des Hypercar- und Motorsportsektors erweitern sowie unsere Präsenz in der Schiff-, Luft- und Raumfahrt ausbauen können", kommentiert Alex Van Der Have, Managing Director und Head of MiddleGround Europe. ?Helix ist führend in der Entwicklung fortschrittlicher Antriebsstranglösungen, und unsere Teams haben eine klare Strategie für diesen dynamisch wachsenden Industriesektor." Helix ist einer der besten etablierten Anbieter für leistungsstarke elektrische Antriebslösungen im Motorsport, in der Hochleistungsautomobilbranche und in anderen Bereichen der Elektromobilität mit starken Design- und Entwicklungskompetenzen. MiddleGround beabsichtigt, durch die weitere Entwicklung der Geschäftsstrategie von Helix, den Ausbau der Produktionskapazitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage, die Implementierung von Best Practices im Beschaffungswesen, sowie Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte und die Expansion in neue Märkte und Produktsegmente innerhalb der Vereinigten Staaten einen Mehrwert zu schaffen und weiteres Wachstum zu ermöglichen. ?Seit 15 Jahren ist Helix ein Pionier bei der Realisierung leistungsstarker, kompakter und effizienter elektrischer Antriebssysteme, die es unseren Kunden ermöglichen, herausragende Produkte herzustellen", so Darren Cairns, Director und CEO von Helix. ?Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und unsere Scalable Core Technology hat sich zu einer der am besten etablierten Anbieter für elektrische Hochleistungsantriebe im eMotorsport- und Hypercar-Markt entwickelt. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung von MiddleGrounds operativer Expertise und Führung über die notwendigen Instrumente verfügen werden, um unsere Wachstumsambitionen weiter zu erreichen und ein breiteres Spektrum an Kunden zu erreichen." MiddleGround Capital verfügt durch seine Investitionen in Xtrac, einem weltweit führenden Anbieter professioneller Motorsport- und spezialisierter Hochleistungs-Automobil-Getriebesysteme, und Race Winning Brands, einem führenden Hersteller und Vermarkter von Rennsport- und Hochleistungs- Motorenkomponenten für den Automobil- und Powersportmarkt, über umfangreiche Erfahrungen im Hochleistungs-Motorsportsektor. Die Investition in Helix ist die vierte Transaktion, die das europäische Team von MiddleGround seit der Gründung seiner Niederlassung in Amsterdam im Januar 2023 abgeschlossen hat. Clifford Chance LLP fungierte als Rechtsberater und Alvarez & Marsal als Finanz- und Steuerberater für MiddleGround. Über Helix Das in Milton Keynes in Großbritannien ansässige Unternehmen Helix (ehemals Integral e-Drive) ist Hersteller der weltweit leistungsstärksten Elektromotoren und Wechselrichter. Das Unternehmen ist ein Full-Service-Anbieter von Premium- Elektroantrieben, der Herstellern von Elektro- und Hybridautos, Motorrädern und Booten sowie Fahrzeugen der nächsten Generation für Industrie-, und Raumfahrtanwendungen durch seine firmeneigene Scalable Core Technology (SCT) Zugang zu herausragender Leistung verschafft. Der Vorteil des Helix- Antriebsstrangs ist die Leistungsdichte, die durch die 3-stufige Motor- und Wechselrichter-Produkthierarchie erreicht wird. Die Herstellung in der neuen Fertigungsstätte in Milton Keynes ermöglicht eine sichere, zuverlässige End-to- End-Lösung. Helix wurde 1998 ursprünglich als Ingenieursbüro für den Automobil- und Motorsport gegründet und ist seit 2009 als Entwickler und Hersteller von Elektromotoren und Wechselrichtern bekannt. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und verfügt über ca. 7.990 Quadratmeter Entwicklungs- und Produktionsfläche an drei Standorten in Milton Keynes, Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie auf ehelix.com. Über MiddleGround Capital MiddleGround Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Lexington, Kentucky, die ein Vermögen von über 3,5 Milliarden Dollar verwaltet. MiddleGround ist auf die Übernahme von mittelständischen Industrieunternehmen spezialisiert und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen und Managementteams zusammen, um durch einen operativen Ansatz Werte zu schaffen und langfristige Wachstumsstrategien zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://middleground.com/. MiddleGround Capital Medienkontakt: Doug Allen/Maya Hanowitz Dukas Linden Public Relations MiddleGround@dlpr.com +1 (646) 722-6530 Helix Medienkontakt: Stuart Jaycocks Head of Marketing media@ehelix.com +44 7483 964662 °