Mehr anti-muslimische Vorfälle in den USA

Washington (Reuters) - In den USA haben Angriffe auf Muslime und Palästinenser angesichts des Gazakrieges deutlich zugenommen.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sei die Zahl solcher Vorfälle binnen Jahresfrist um 70 Prozent gestiegen, teilte die Interessenvertretung Council on American-Islamic Relations (CAIR) am Dienstag mit. 4951 Beschwerden seien eingegangen, hauptsächlich im Zusammenhang mit Einwanderung und Asyl sowie Diskriminierung am Arbeitsplatz oder im Bildungsbereich und Hass-Vorfällen. Die Entwicklung habe sich bereits zum Ende des vergangenen Jahres angedeutet. Von den insgesamt 8061 Beschwerden seien allein in den vergangenen drei Monaten etwa 3600 gemeldet worden.

Am 7. Oktober 2023 waren Kämpfer der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas in Israel eingedrungen und hatten rund 1200 Menschen getötet sowie zahlreiche Geiseln verschleppt. Bei dem anschließenden Krieg mit Israel sind palästinensischen Angaben zufolge fast 40.000 Palästinenser ums Leben gekommen. Der Großteil der 2,3 Millionen Einwohner im Gazastreifen flüchtete vor den Kämpfen. Israel weist Vorwürfe zurück, es habe unverhältnismäßig auf den Angriff der Hamas reagiert.

