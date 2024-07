Amazon kündigt Lohnerhöhung für Logistik-Beschäftigte an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Onlinehandelsriese Amazon will seinen Beschäftigten in der Logistik in Deutschland ab September mehr Lohn zahlen.

Amazon wolle dann den Einstiegslohn für Mitarbeiter in der Logistik in Deutschland für Jobs ohne Vorqualifikation auf 15 Euro brutto pro Stunde erhöhen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Für Fachkräfte und Teamleiter plane Amazon eine Erhöhung auf mindestens 21 Euro brutto pro Stunde. Der Konzern habe Gespräche mit den Betriebsräten zu diesem Vorschlag aufgenommen und wolle die Erhöhung ab September 2024 umsetzen.

"Wir wollen hier attraktive Arbeitsplätze schaffen und ermöglichen so Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, für sich den passenden Job zu finden", sagte Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland. Amazon habe in Deutschland seit 2014 jedes Jahr seine Löhne erhöht, betonte er. Der US-Konzern beschäftigt in der Bundesrepublik in der Logistik über 20.000 Menschen.

Die Ankündigung dürfte auch auf Interesse der Gewerkschaft Verdi stoßen. Verdi liegt seit 2013 im Clinch mit Amazon. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, Amazon solle die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkennen. Der US-Konzern hatte erklärt, Bezahlung, Zusatzleistungen und Karrierechancen in dem Unternehmen seien "exzellent".

