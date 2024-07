DAX® - Der nächste Trendbruch rückt immer näher

Am Tag vor der Fed-Sitzung heute Abend sind die Kursausschläge beim DAX® vergleichsweise klein ausgefallen. Die Hoch-Tief-Spanne am Dienstag betrug rund 128 Punkte, was deutlich unter den 196 Punkten liegt, die wir zuvor für den laufenden Monat als Durchschnitt errechnet hatten. Im bisherigen Jahresverlauf waren es pro Tag immerhin 165 Punkte. Auffällig ist, dass der deutsche Aktienindex gestern erneut im Bereich seiner 50-Tage-Linie geschlossen hat. Entscheidend bleibt auf kurze Sicht aber vor allem das sich immer weiter zuspitzende Dreieck, das in den kommenden Wochen zwangläufig aufgelöst wird. Durch den am Donnerstag neu entstandenen Abwärtstrendkanal wird ein Ausbruch (nach oben oder unten) nun noch schneller erfolgen. Ob damit auch eine nachhaltige Richtungsentscheidung getroffen wird, ist aber fraglich. Dafür stellen sich den deutschen Standardwerten in beiden Richtungen zu viele wichtige Chartmarken in den Weg. Eine Konstellation, die aus der seit längerem andauernden Seitwärtsbewegung resultiert. Sehr gut zu sehen ist das in den größeren Zeiteinheiten, die wir passend zum Monatswechsel morgen an dieser Stelle wieder im Detail beleuchten werden.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

