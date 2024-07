IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt die Ergebnisse der Infill-Bohrkampagne in der PGM-Zone Crawford bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt die Ergebnisse der Infill-Bohrkampagne in der PGM-Zone Crawford bekannt

Wichtigste Punkte

- Erfolgreiche Infill-Bohrkampagne zielte auf PGM-Zonen bei Crawford ab, wobei 45 Bohrungen Abschnitte mit > 1g/t Palladium + Platin lieferten.

- Die Ergebnisse umfassen:

- 2,19 g/t Palladium + Platin über eine Kernlänge von 76,5 Meter in der Crawford Main Zone, einschließlich 3,90 g/t über eine Kernlänge von 13,5 Meter.

- 1,15 g/t Palladium + Platin über 38,5 Meter in der Crawford East Zone, einschließlich 2,94 g/t über eine Kernlänge von 4,5 Meter.

- Die PGM-Ergebnisse werden in die Entwicklung einer Ressourcenschätzung für die Crawford PGM Zone einfließen und in den Plan für die Crawford-Nickelmine aufgenommen.

TORONTO, 31. Juli 2024 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) gab heute zusätzliche Ergebnisse seines Bohrprogramms bekannt, das auf die PGM-Zonen abzielt, die entlang der Grenzen der Zonen Crawford Main und East und innerhalb des bestehenden Minenplans, der in der Machbarkeitsstudie des Nickelprojekts Crawford beschrieben wurde, vorkommen.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Wir sind sehr zufrieden mit den Bohrergebnissen der PGM-Zonen in den beiden Zonen Crawford Main und East, die innerhalb des bestehenden Minenplans der Machbarkeitsstudie für Crawford liegen. Die Möglichkeit, diese Zonen zu bebohren und die Ergebnisse in eine PGM-Ressourcenschätzung einzubeziehen, hat das Potenzial, einen zusätzlichen Wert aus Material zu erschließen, das bisher nicht berücksichtigt wurde und in der Machbarkeitsstudie für Crawford als Abraummaterial behandelt wurde.

PGM-Bohrungen bei Crawford

In den ersten Bohrkampagnen bei Crawford wurden PGM-Zonen identifiziert (Abbildung 1), wobei die Platin- (Pt) und Palladium- (Pd) Mineralisierung (Pt+Pd oder PGM) innerhalb einer Übergangsgrenze zwischen den Pyroxenit- und Peridotit-Einheiten (die PGM-Zone) vorkommt, die die nickelhaltigen Dunite überlagern. Im Jahr 2022 wurden auf der gesamten Liegenschaft Crawford mehrere Gebiete auf eine PGM-Mineralisierung untersucht. Siebzehn Bohrungen innerhalb der vorgeschlagenen Tagebaugrube Crawford werden in dieser Pressemitteilung gemeldet. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 31 Bohrungen niedergebracht - 23 Bohrungen wurden in der East Zone niedergebracht und acht neue Bohrungen wurden in der Main Zone niedergebracht, um die PGM-Zonen anzupeilen. Diese Zonen sind von Interesse, da sie sich innerhalb der Grenzen des geplanten Tagebaus Crawford befinden. Da für die PGM-Zone zuvor keine Ressource definiert worden war, wurden sie in der aktuellen Machbarkeitsstudie als Abraum behandelt.

Der Zweck des Bohrprogramms 2024 bestand darin, ausreichende Infill-Bohrungen durchzuführen, um eine Ressourcenschätzung für die PGM-Zonen zu erstellen. Canada Nickel durchteufte mit 28 der 31 Bohrungen erfolgreich mineralisierten Peridotit/Pyroxenit. Die Analyseergebnisse der beiden Programme 2022 und 2024 sind in Tabelle 1 und in Abbildung 2 dargestellt.

Tabelle 1: Von Crawford ausgewählte PGM-Abschnitte (Bohrungen 2024 und 2022)

Bohrung ID Von Bis Länge Berechnete Pt+Pd Pd Pt Ni Co Cr Fe S

wahre

Mächtigkeit

(m) (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (%) (%)

EAST ZONE

CR24-345 201 205.5 4.5 2.8 0.55 0.20 0.35 0.05 0.01 0.37 6.99 0.08

CR24-344 286.5 297 10.5 1.5 1.53 0.81 0.72 0.07 0.01 0.49 7.27 0.05

einschließlich 289.5 292.5 3 0.4 2.97 1.57 1.40 0.06 0.01 0.53 8.02 0.05

CR24-342 370 382.5 12.5 10 0.51 0.28 0.23 0.04 0.01 0.24 6.54 0.21

einschließlich 378 381 3 2.4 1.16 0.52 0.64 0.05 0.01 0.4 7.01 0.04

CR24-338 228 234 6 2.8 1.87 0.87 1.00 0.02 0.01 0.28 5.74 0.17

CR24-336 199.5 208.5 9 3.1 1.02 0.48 0.54 0.02 0.01 0.34 5.55 0.06

CR24-335 69 78 9 6.7 0.86 0.38 0.48 0.03 0.01 0.31 6.13 0.06

einschließlich 73.5 78 4.5 3.3 1.53 0.67 0.86 0.03 0.01 0.27 5.94 0.06

CR24-333 205.5 212.9 7.4 2.7 1.07 0.42 0.65 0.06 0.01 0.5 6.74 0.18

einschließlich 207 210 3 1.1 2.10 0.84 1.26 0.05 0.01 0.59 6.39 0.08

CR24-332 87 90 3 1.3 1.66 0.79 0.87 0.03 0.01 0.32 5.75 0.09

CR24-330 210 217.5 7.5 2.3 0.29 0.22 0.07 0.16 0.01 0.59 6.95 0.04

CR24-328 58 65 7 4.8 0.91 0.39 0.52 0.05 0.01 0.43 6.88 0.1

einschließlich 61 63.5 2.5 1.7 2.06 0.95 1.11 0.04 0.01 0.39 6.46 0.03

CR24-327 306.5 324.8 18.3 5.0 0.38 0.13 0.25 0.06 0.01 0.37 7.82 0.03

einschließlich 311 312.5 1.5 0.8 1.24 0.30 0.94 0.06 0.01 0.34 7.67 0.03

CR24-326 210.5 249.5 38.5 11.9 1.15 0.52 0.63 0.03 0.01 0.39 5.84 0.11

einschließlich 216.5 221 4.5 1.4 2.94 1.35 1.59 0.04 0.01 0.35 5.3 0.22

einschließlich 233 240.5 7.5 2.3 2.06 0.98 1.08 0.03 0.01 0.35 5.3 0.22

CR24-325 147 156 9 2.8 0.88 0.38 0.50 0.04 0.01 0.36 5.96 0.15

einschließlich 151.5 154.5 3 0.9 2.36 1.07 1.29 0.04 0.01 0.31 6.27 0.28

CR24-323 88.5 93 4.5 3.3 1.01 0.48 0.53 0.07 0.01 0.42 7.32 0.1

CR24-322 237 249.5 12.5 3.9 0.99 0.46 0.53 0.05 0.01 0.45 6.86 0.07

einschließlich 240 244 4 1.2 2.75 1.31 1.45 0.05 0.01 0.46 7.67 0.03

CR24-321 64.5 67.5 3 1.2 0.91 0.43 0.48 0.06 0.01 0.4 7.71 0.1

CR24-320 195 198 3 0.9 0.24 0.17 0.07 0.11 0.02 0.49 8.15 0.03

CR24-319 119 124.5 5.5 1.3 1.19 0.51 0.68 0.04 0.01 0.48 6.13 0.11

CR24-318 69 76.5 7.5 5.6 1.22 0.56 0.66 0.05 0.01 0.49 7.69 0.07

einschließlich 72 75 3 2.2 2.52 1.16 1.36 0.05 0.01 0.46 6.94 0.02

Bohrung ID Von Bis Länge Berechnete Pt+Pd Pd Pt Ni Co Cr Fe S

wahre

Mächtigkeit

CR24-317 190.3 208.5 18.2 5.6 1.09 0.54 0.55 0.03 0.01 0.38 6.11 0.08

einschließlich 199.5 205.5 6 1.9 2.16 1.04 1.12 0.02 0.01 0.35 5.76 0.05

CR24-316 115.5 120 4.5 3.3 0.92 0.35 0.56 0.06 0.01 0.48 7.22 0.05

einschließlich 115.5 117 1.5 1.1 1.57 0.57 1.0 0.05 0.01 0.53 7.41 0.03

CR24-315 324 339 15 7 1.10 0.57 0.53 0.06 0.01 0.39 7.67 0.03

einschließlich 324 330 6 2.8 2.50 1.32 1.18 0.06 0.01 0.4 7.75 0.03

einschließlich 324 327 3 1.4 3.73 1.96 1.77 0.06 0.01 0.42 8.1 0.04

CR22-298 90 96 6 4.1 1.65 0.79 0.86 0.02 0.01 0.26 5.32 0.03

CR22-296 159 165 6 2.8 0.39 0.22 0.16 0.05 0.01 0.42 6.13 0.01

CR22-295 114 118.5 4.5 3.3 0.97 0.54 0.44 0.02 0.01 0.34 4.86 0.02

CR22-294 186 190.5 4.5 2.1 1.57 0.76 0.81 0.03 0.01 0.35 6.01 0.01

CR22-291 106.5 112.5 6 4.5 0.42 0.15 0.27 0.04 0.01 0.37 6.04 0.01

CR22-288 120 130.5 10.5 4.9 0.86 0.37 0.49 0.05 0.01 0.36 6.93 0.25

einschließlich 123 127.5 4.5 2.1 1.69 0.72 0.97 0.04 0.01 0.31 6.25 0.02

CR22-287 92 98 6 4.5 1.02 0.45 0.57 0.07 0.01 0.51 7.79 0.04

CR22-286 98 105.5 7.5 3.5 1.53 0.66 0.87 0.05 0.01 0.41 6.93 0.01

CR22-286 101 104 3 1.4 3.37 1.48 1.89 0.05 0.01 0.43 7.51 0.01

CR22-285 73 74.5 1.5 1.1 1.52 0.56 0.96 0.06 0.01 0.71 7.38 0.04

CR22-284 76.5 84 7.5 5.6 0.99 0.44 0.56 0.04 0.01 0.28 6.8 0.06

einschließlich 79.5 82.5 3 2.2 2.14 1.00 1.14 0.04 0.01 0.21 6.11 0.06

CR22-283 106.5 126 19.5 7.6 1.20 0.53 0.67 0.03 0.01 0.37 5.13 0.11

CR22-281 129 133.5 4.5 3.3 0.76 0.34 0.42 0.03 0.01 0.38 6.1 0.02

einschließlich 130.5 133.5 3 2.2 1.92 0.86 1.06 0.03 0.01 0.36 6.06 0.02

CR22-267 120 130.5 10.5 4.1 0.22 0.11 0.12 0.06 0.01 0.35 7.15 0.13

CR22-265 200 246 46 .18.0 1.94 0.87 1.07 0.03 0.01 0.43 6.05 0.1

einschließlich 228.5 243 14.5 5.7 3.49 1.65 1.83 0.02 0.01 0.3 5.83 0.01

MAIN ZONE

CR24-341 457.5 468 10.5 1.3 0.26 0.12 0.14 0.06 0.01 0.4 7.47 0.03

CR24-334A 244.5 267 22.5 3.9 1.03 0.60 0.43 0.04 0.01 0.52 5.99 0.05

CR24-331 369 445.5 76.5 9.3 2.19 1.03 1.16 0.04 0.01 0.39 6.49 0.06

einschließlich 376.5 390 13.5 1.6 3.90 1.87 2.02 0.05 0.01 0.44 6.94 0.07

CR24-329 391.5 397.5 2.5 0.7 0.30 0.11 0.08 0.07 0.01 0.44 6.93 0.1

CR24-324 291 294 3 1.4 0.32 0.12 0.20 0.03 0.01 0.42 5.37 0.05

CR22-272 54 93 39 10.7 0.84 0.45 0.38 0.05 0.01 0.5 7.02 0.08

einschließlich 60 63 3 0.8 1.24 0.83 0.41 0.05 0.01 0.57 7.1 0.07

Und 66 76.5 10.5 2.9 1.90 0.97 0.93 0.05 0.01 0.61 6.93 0.06

CR22-257 190.8 195.5 4.7 3.8 2.20 0.84 1.36 0.06 0.01 0.48 7 0.05

Abbildung 1 - Crawford - PGM-Highlights 2024

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76420/2024-07-31-CNC_Crawford_DE.001.png

Abbildung 2 - Crawford PGM-Profilschnitte East Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76420/2024-07-31-CNC_Crawford_DE.002.png

Tabelle 3: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Easting (mE) Northing (mN) Azimut () Bohrungswinkel () Länge (m)

CR24-345 473300 5409950 356 -60 402

CR24-344 473205 5409985 0 -90 366

CR24-342 473373 5410260 170 -45 397

CR24-341 473833 5408690 0 -75 540

CR24-340 473278 5410290 173 -42 462

CR24-338 473610 5409950 0 -70 252

CR24-336 473827 5409967 0 -78 270

CR24-335 473950 5410000 0 -50 201

CR24-334A 473681 5408782 12 -70 372

CR24-333 474215 5409965 340 -77 236

CR24-332 474180 5410015 0 -72 252

CR24-331 473555 5408774 15 -74 501

CR24-330 474350 5409905 320 -80 450

CR24-329 473265 5408895 45 -70 450

CR24-328 474460 5409970 335 -55 231

CR24-327 473265 5408895 14 -66 351

CR24-326 474515 5409895 0 -80 273

CR24-325 474600 5409925 0 -80 201

CR24-324 472837 5409083 35 -55 351

CR24-323 474600 5409925 0 -50 261

CR24-322 474715 5409905 0 -80 306

CR24-321 474770 5409965 5 -75 300

CR24-320 474820 5409900 0 -80 270

CR24-319 474915 5409940 5 -84 171

CR24-318 474915 5409940 5 -50 204

CR24-317 475120 5409900 0 -80 300

CR24-316 475120 5409900 0 -50 207

CR24-315 473682 5410225 172 -54 399

CR22-298 473564 5410008 0 -55 252

CR22-296 473374 5409984 2 -70 201

CR22-295 473374 5409984 2 -50 282

CR22-294 475434 5409927 0 -70 192

CR22-291 475204 5409922 10 -50 210

CR22-288 474805 5409925 2 -70 171

CR22-287 474806 5409923 4 -50 252

CR22-286 474705 5409932 2 -70 180

CR22-285 474705 5409932 2 -50 252

CR22-284 474504 5409940 2 -50 261

CR22-283 474504 5409939 2 -75 222

CR22-282 474303 5409955 2 -75 222

CR22-281 474303 5409956 2 -50 252

CR22-272 473764 5408865 172 -82 651

CR22-267 474606 5410009 180 -75 650

CR22-265 474403 5410013 180 -75 577

CR22-257 473644 5408751 355 -45 354

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen und Analyse

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenentnahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Bohrkern wird aus dem Bohrgerät entnommen und in versiegelten Kernkisten zur Kernprotokollierungseinrichtung transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Abständen beprobt und mit einer Diamantsäge zersägt. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten Magnetik-Bilder wurden von Canada Nickel anhand von Datensätzen erstellt, die vom Ontario Geological Survey bereitgestellt wurden.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischem Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Nickel-Cobalt-Sulfid-Vorzeigeprojekt Crawford im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Timmins-Cochrane unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Schweizer Ressource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

