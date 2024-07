Swiss Re kündigt Group CFO-Nachfolge an; John Dacey geht 2025 in den Ruhestand

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Zürich, 31. Juli 2024 – Swiss Re hat heute bekannt gegeben, dass Anders Malmström per 1. April 2025 die Nachfolge von John Dacey als Group Chief Financial Officer antreten wird.

Jacques de Vaucleroy, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Wir freuen uns, mit Anders Malmström eine erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden zu haben, die über fundierte Kenntnisse im Finanz- und Versicherungswesen verfügt. Wir sind überzeugt, dass er die richtige Person ist, um die Finance-Funktion nach einem geordneten Übergang voranzubringen.»

Anders Malmström wird Anfang 2025 zu Swiss Re stossen. Er kommt von Athora Holdings, einer führenden europäischen Gruppe für Spar- und Altersvorsorgeprodukte, wo er seit Mai 2021 als Group Chief Financial Officer tätig war. Vor seiner Zeit bei Athora war er Senior Executive Vice President und CFO bei Equitable Holdings in New York. Davor war er Senior Executive Director und CFO bei AXA US, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Lebensversicherungsgeschäfts bei AXA Winterthur und hatte leitende Funktionen bei der Swiss Life Gruppe inne. Anders Malmström ist Absolvent des Stanford Executive Program, hat einen Doktortitel in Mathematik von der Universität Aachen in Deutschland und einen Master-Abschluss in Mathematik, Physik und Astronomie von der Universität Basel.

Jacques de Vaucleroy fügte hinzu: «Es ist zwar noch zu früh, um uns von John Dacey zu verabschieden, aber ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ihm im Namen des gesamten Verwaltungsrats für seinen herausragenden Beitrag in den letzten 12 Jahren zu danken. Zu seinen zahlreichen Verdiensten gehören die Weiterentwicklung der Finance-Funktion zu einer effizienteren und einheitlicheren Organisation über alle Geschäftsbereiche der Gruppe hinweg und die erfolgreiche Umsetzung des Übergangs von Swiss Re zu den International Financial Reporting Standards (IFRS).»

Während John Dacey per 31. März 2025 von seiner Position zurücktreten und in den Ruhestand gehen wird, wird er Swiss Re weiterhin als nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsräten von FWD und CPIC vertreten.

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

