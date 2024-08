Deutscher Rico K. kommt bei großangelegtem Gefangenenaustauch fei

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Bei dem größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges haben am Donnerstag nach türkischen Angaben 26 Personen aus sieben Staaten die Seiten gewechselt.

Bei dem in Ankara vollzogenen Austausch kam auch der in Belarus zum Tode verurteilte und begnadigte Deutsche Rico K. frei, wie das türkische Präsidialamt mitteilte. Im Gegenzug gelangte laut den Angaben auch der sogenannte Tiergartenmörder Wadim Krassikow in Freiheit. Der Russe war wegen Mordes an einem tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die USA erreichten die Freilassung des US-Journalisten Evan Gershkovich und des früheren US-Marinesoldaten Paul Whelan.

Neben Gefangenen aus Russland und den USA waren nach türkischen Angaben Inhaftierte aus Deutschland, Polen, Slowenien, Norwegen und Belarus beteiligt. Insgesamt 13 Personen würden nach Deutschland gebracht und drei in die USA. Im Gegenzug gelangten zehn Personen nach Russland.

Die Hinweise auf den bevorstehenden Gefangenenaustausch hatten sich zuletzt verdichtet, nachdem in Russland mehrere Gefangene und Dissidenten von der Bildfläche verschwunden waren.

Der US-Journalist Gershkovich lebte als Reporter des "Wall Street Journal" in Russland. Er wurde am 19. Juli wegen Spionagevorwürfen zu 16 Jahren Haft verurteilt. Gershkovich wies die Anschuldigungen zurück. Der frühere US-Soldat Whelan war zu 16 Jahren Haft mit dem Vorwurf der Spionage verurteilt worden.

