Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

Einstufung von GSC Research GmbH zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 01.08.2024 Kursziel: 12,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: ./. Analyst: Jens Nielsen 2023 über unseren Erwartungen abgeschlossen Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen schloss die Private Assets SE & Co. KGaA das vergangene Geschäftsjahr 2023 ergebnisseitig deutlich über unseren Erwartungen ab. Dabei hat die Gesellschaft das noch relativ junge Beteiligungsportfolio erfolgreich weiterentwickelt und ihre strukturelle Aufstellung als Basis für das geplante weitere Wachstum verbreitert. Darüber hinaus wurde mit der Eröffnung eines Büros in Paris und einer Akquisition in Spanien auch mit der Expansion ins europäische Ausland begonnen. Auch wenn sich die konjunkturellen Aussichten nach wie vor verhalten darstellen, erwartet das Management für 2024 eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Dabei konnte das Portfolio in diesem Jahr bereits durch vier Zukäufe auf nunmehr 13 Beteiligungen ausgebaut und dabei auch weiter diversifiziert werden. Mit dem in diesem Rahmen erfolgten Erwerb zweier Standorte in Frankreich wurde zudem auch die europäische Expansion weiter vorangetrieben. Einen weiteren Schritt in diese Richtung markiert die jüngst vermeldete beabsichtigte Übernahme einer französischen Gießerei. Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Situation sieht das Management darüber hinaus auch weiterhin Potenzial für interessante Unternehmenszukäufe zu attraktiven Konditionen und berichtet von einer gut gefüllten Akquisitions-Pipeline. Insgesamt bekräftigen wir daher unsere Überzeugung, dass das erfahrene Management, das insgesamt mit knapp 70 Prozent der Anteilsscheine hinter Private Assets steht, das Beteiligungsportfolio weiterhin erfolgreich und profitabel weiterentwickeln kann. Unter Berücksichtigung des Zahlenwerks für 2023 sowie des erweiterten Konsolidierungskreises haben wir unsere - insbesondere aufgrund potenzieller weiterer M&A-Transaktionen mit deutlich erhöhten Unsicherheiten behafteten - Schätzungen merklich heraufgesetzt. Auf dieser Basis erhöhen wir auch unser Kursziel für die Private-Assets-Aktie auf 12,50 Euro und bestätigen unsere "Kaufen"-Empfehlung vor allem für längerfristig orientierte, entsprechend risikoaffine Anleger. Angesichts des geringen Handelsvolumens des im Freiverkehr Berlin notierten Anteilsscheins sollten Aufträge in dem Titel immer mit einem Limit versehen werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30343.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de