Top-Aktien für August 2024

Ralf Anders: Novartis

Nach einer längeren Verschnaufpause hat sich der Kurs von Novartis (WKN: 904278) vor eineinhalb Jahren auf einen neuen Wachstumspfad begeben. Der forschende Pharmakonzern konzentriert sich heute erfolgreich auf Therapiegebiete wie Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Immunologie, Zentralnervensystem und Krebs. Damit decken die Basler eines der breitesten Spektren an verschreibungspflichtigen Medikamenten der Branche ab. Mehrere kommerzialisierte Produkte wachsen mit hohen zweistelligen Raten und die Entwicklungspipeline umfasst Dutzende Programme, davon viele in fortgeschrittenen Phasen.

Die Strategie von CEO Vas Narasimhan zahlt sich zunehmend aus: Beim Betriebsgewinn ging es auf vergleichbarer Basis um 16 % nach oben, wobei der ausgewiesene Nettogewinn sogar um 34 % zulegte. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr wurde kürzlich angehoben und die Margen sollen künftig weiter steigen. Zudem fiel allein im ersten Halbjahr ein freier Cashflow von 6,7 Mrd. US-Dollar an. Ein guter Teil davon wird für Aktienrückkäufe und eine wachsende Dividende eingesetzt. Zudem erwirbt Novartis regelmäßig kleinere Mitbewerber wie MorphoSys, um sich technologisch zu verstärken. Ein starkes Gesamtpaket!

Ralf Anders besitzt keine Aktien von Novartis.

Caio Reimertshofer: Airbnb

Ich liebe Geschäftsmodelle, die auf einer Plattform basieren. Airbnb (WKN: A2QG35) verfügt über ein solches Business-Modell und ist damit sehr erfolgreich. Je mehr Kunden die Plattform durch die mittlerweile sehr bekannte Marke anziehen, desto attraktiver wird die Plattform für Vermieter von Ferienwohnungen.

Andersherum funktioniert es genauso: Je vielseitiger das Angebot der Unterkünfte, desto interessanter ist die Plattform für Endkunden. Dieser Netzwerkeffekt erlaubt es Airbnb, stark zu wachsen und dabei hohe Gewinne und Cashflows einzufahren.

Obwohl Airbnb sehr profitabel ist und jedes Quartal Umsatzwachstum erwirtschaftet, wird die Aktie des Unternehmens nicht wirklich teurer bewertet. Sowohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis als auch das Verhältnis zwischen Unternehmenswert und freiem Cashflow liegen bei ungefähr 20.

Bei dieser attraktiven Bewertung ist die Airbnb-Aktie gerade jetzt in den Sommermonaten meine Top-Aktie für den August.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Airbnb.

Peter Roegner: Deutz AG

Die Deutz AG (WKN: 630500) ist ein traditionsreicher Maschinenbauer, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1864 zurückreichen. Die Kölner entwickeln und produzieren Antriebe für Maschinen „abseits der Straße“, etwa für den Bau oder die Landwirtschaft. Das Angebot reicht dabei von Diesel-, Gas- und Wasserstoffmotoren bis hin zu vollelektrischen Antrieben.

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Deutz einen Umsatz von knapp 2,1 Mrd. Euro und einen Gewinn von 106,9 Mio. Euro oder 0,86 Euro pro Aktie. Weiteres Wachstum erwartet Deutz aus Antrieben mit erneuerbaren Energien und einer Zunahme des margenstärkeren Servicegeschäfts.

Da der Maschinenbau zyklisch ist, kommt es häufig zu Ergebnisschwankungen und vorübergehenden Kursrückgängen. Geduldige Anleger können bei dieser Aktie immer wieder günstige Kaufgelegenheiten finden.

Peter Roegner besitzt keine Aktien der Deutz AG.

Frank Seehawer: Walmart

Meine Top-Aktie für August 2024 ist Walmart (WKN: 860853). Der weltgrößte stationäre Einzelhändler entwickelt sich immer mehr zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten für Amazon (WKN: 906866). Das Ökosystem wächst und technologische Innovationen werden vorangetrieben.

Und trotz seiner Größe scheint es derzeit noch viel Expansionspotenzial zu geben – national und vor allem auch international. Ein starkes vergleichbares Umsatzwachstum von 3,8 % sowie ein Umsatzanstieg von 6 % im ersten Quartal 2025 sind als äußerst solide in einem nicht gerade perfekten Umfeld zu werten. Hohe Inflationsraten belasten das Konsumniveau.

Umso stärker könnte sich das Unternehmen entwickeln, wenn die Konjunktur wieder Tritt fasst und die Inflation weiter sinkt wie bisher. Der Aktienkurs spricht diesbezüglich schon eine deutliche Sprache.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Walmart.

Hendrik Vanheiden: SAP

Der größte Softwarekonzern Europas SAP (WKN: 716460) kam mir immer etwas altbacken vor. Doch der Kursanstieg von 64 % im letzten Jahr sowie Platz 41 der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt verdeutlichen, dass das Unternehmen aus Walldorf einiges richtig zu machen scheint.

Unter dem CEO Christian Klein hat das Unternehmen starke Schritte bei der Transformation hin zur Cloud gemacht – im letzten Quartal wurde bereits mehr als die Hälfte der Umsätze mit Cloud-Services erzielt. Auch bei der Integration von künstlicher Intelligenz in die vielfältigen Software-Lösungen sowie bei einer generellen Effizienzverbesserung scheint SAP auf einem guten Weg zu sein. So kommt es, dass sogar Tech-Giganten wie Nvidia auf SAP-Software setzen.

Somit dürfte sich die operative Wachstumsgeschichte der letzten Quartale fortsetzen. Auch wenn die Bewertung mit einem Multiple auf den Free Cashflow der letzten zwölf Monate von 38 nicht günstig ist, ist SAP für mich eine Top-Aktie für August.

Hendrik Vanheiden besitzt keine Aktien von SAP.

Henning Lindhoff: ResMed

Hast du schon von ResMed (WKN: 895878) gehört? Dieses Unternehmen, spezialisiert auf Produkte gegen Schlafapnoe (insbesondere CPAP-Geräte), bietet im August 2024 und darüber hinaus eine spannende Investmentchance. CPAP, oder Continuous Positive Airway Pressure, ist eine Therapiemethode, die bei der Behandlung von Schlafapnoe eingesetzt wird, wobei während des Schlafs ein konstanter Luftstrom erzeugt wird, um die Atemwege offenzuhalten.

Der Kurs von ResMed ist kürzlich aufgrund von Bedenken über die Auswirkungen von Anti-Adipositas-Medikamenten gefallen, liegt aber mit 245 US-Dollar immer noch robust im Markt. Obwohl klinische Studien gezeigt haben, dass das Medikament Zepbound von Eli Lilly die Schwere der obstruktiven Schlafapnoe um 63 % reduzieren kann, werden die Auswirkungen auf ResMeds Geschäft aus meiner Sicht überschätzt. Tatsächlich seien weniger als 1 % der Umsätze von ResMed durch die neue Medikation bedroht, sagen Branchen-Insider, was weniger als 37 Mio. Dollar Verlust im Jahr 2024 bedeuten würde.

Interessanterweise könnte das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein der Menschen, die GLP-1-Medikamente einnehmen, sogar die Nachfrage nach CPAP-Geräten erhöhen. Ich erwarte, dass ResMeds Umsatz im vierten Quartal um 6 bis 7 % steigen kann, mit einem Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich.

Henning Lindhoff besitzt keine Aktien von ResMed.

