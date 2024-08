Volkswagen muss sich nach Gewinnrückgang für Ziele strecken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen bleibt nach einem Gewinnrückgang im Frühjahr auf Sparkurs.

Finanzchef Arno Antlitz sagte am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz zum zweiten Quartal, die Gewinnmarge liege vor Restrukturierungskosten zwar leicht über den Erwartungen. "Eine Rendite von 6,3 Prozent nach sechs Monaten ist für unsere Ansprüche zu wenig", ergänzte er jedoch. Das Unternehmen halte zwar an der Prognose fest. "Wir werden aber in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus kostenseitig erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen." Für das Gesamtjahr streben die Wolfsburger eine Rendite von 6,5 bis sieben Prozent an.

Der Umsatz lag im zweiten Quartal mit gut 83,3 Milliarden Euro um 4,1 Prozent über dem Vorjahresniveau, was im Rahmen der Analystenschätzungen lag. Der Betriebsgewinn sank um 2,4 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro, unter dem Strich waren es mit gut 3,6 Milliarden Euro 4,2 Prozent weniger. Hier hatten die Analysten mit 3,5 Milliarden Euro einen noch größeren Rückgang befürchtet.

MILLIARDENSCHWERES SPARPROGRAMM

Im ersten Halbjahr verbuchte VW ein leichtes Umsatzplus auf 158,8 Milliarden Euro und einen Rückgang des operativen Gewinns auf gut zehn Milliarden Euro. Dabei ging es bei den Erlösen insbesondere in der Markengruppe Core aufwärts, zu der die Kernmarke Volkswagen einschließlich der Nutzfahrzeuge sowie Skoda und Seat/Cupra gehören. Die Umsatzrendite sei jedoch wegen der Restrukturierungsaufwendungen auf fünf Prozent gesunken. Die Markengruppe Progressive um Audi sowie Porsche erwirtschafteten geringere Erlöse und einen deutlichen Gewinnrückgang.

Konzernchef Oliver Blume hat dem Wolfsburger Autobauer ein milliardenschweres Sparprogramm verordnet. Allein bei der Kernmarke Volkswagen sollen die Kosten bis 2026 um zehn Milliarden Euro sinken, die Rendite soll zugleich auf 6,5 Prozent steigen. Für die Markengruppe Core hat sich der Konzern sogar acht Prozent Rendite vorgenommen.

Das Unternehmen hatte erst Anfang Juli seine Prognose gesenkt und angekündigt, das Audi-Werk in Brüssel wegen der schwachen Nachfrage nach dem dort gebauten Elektro-Spitzenmodell Q8 e-tron auf den Prüfstand zu stellen. Die Zusatzkosten einschließlich der bereits verbuchten Rückstellung von 900 Millionen Euro für das Abfindungsprogramm und anderer Faktoren wurden insgesamt auf 2,6 Milliarden Euro beziffert. Auf Audi allein entfällt etwa die Hälfte dieser Zusatzkosten. Doch auch bei der Ertragsperle Porsche läuft es nicht so rund, das Unternehmen kappte wegen Lieferengpässen bei Aluteilen zuletzt seine Prognose und stellt sich auf anhaltenden Gegenwind in China ein.

