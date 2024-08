ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Linde auf 'Outperform' - Ziel 525 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern habe seine Erwartungen weitgehend erfüllt, beim Ergebnis je Aktie (EPS) indes zum wiederholten Male positiv überrascht, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das angehobene EPS-Ziel für das dritte Quartal liege zwar knapp unter der Konsensschätzung. Doch für das Jahr habe Linde die Prognosespanne nach oben hin eingeengt./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 11:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 11:48 / UTC

