IRW-News: Grounded People Apparel Inc.: Grounded People setzt einen neuen Auftragsrekord in der Geschichte des Unternehmens

VANCOUVER, British Columbia, Kanada - 02. August 2024 / IRW-Press / - Grounded People Apparel Inc. (Grounded oder das Unternehmen) (CSE: SHOE), (OTCQB: GPAIF), (Frankfurt: K1G, WKN: A3DVB1) meldet für den Zeitraum von April bis Juni 2024 einen Rekordanstieg bei den Kundenaufträgen für Grounded-People-Schuhe und setzt damit einen Rekord gegenüber allen früheren Quartalen in der Geschichte des Unternehmens. Das Unternehmen erhielt von April bis Juni 2024 571 Kundenaufträge im Vergleich mit 58 Kundenaufträgen im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Auftragsperformance von April bis Juni 2024 bedeutet einen Anstieg gegenüber den Kundenaufträgen von Januar bis März 2024, der Dreimonatszeitraum, der die bisher beste Performance in der Geschichte des Unternehmens lieferte.Diese Informationen sind den Daten entnommen, die das Unternehmen über das Shopify Reporting System erhalten hat.

Wir haben noch nie einen höheren Umsatz verzeichnet als in diesem Dreimonatszeitraum. Dieser Allzeitrekord seit der Gründung unseres Unternehmens ist ein Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und zeigt eine wachsende Nachfrage nach unseren Produkten. Wir sind als Unternehmen immer noch in der Frühphase und wir sind bestrebt, diese Dynamik am Laufen zu halten, um für unsere Kunden und Aktionäre eine vielversprechende Zukunft zu schaffen, erklärte Maximilian Justus, CEO von Grounded People.

Im Zuge dieses Wachstums von Grounded konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine Wachstumspfad fortzusetzen und seine Präsenz auszubauen. Zu den zukünftigen Plänen gehören die Optimierung der Marketingstrategien, der Eintritt in neue Märkte und die Förderung von Innovation zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produktlinie. Grounded setzt sich für seine Grundprinzipien von Nachhaltigkeit und fairem Handel ein, um sicherzustellen, dass sein Erfolg auch der Umwelt und der Gesellschaft insgesamt zugute kommt.

Das Unternehmen weist vorsorglich darauf hin, dass die vergangene Umsatzperformance nicht notwendigerweise auf die zukünftigen Ergebnisse schließen lässt; außerdem wurden die vorstehenden Zahlen noch nicht geprüft und basieren auf Daten, die über das Shopify Reporting System erhoben wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können nach Prüfung dieser Zahlen von den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnissen abweichen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die Kundenaufträge zu höheren Umsatzerlösen für das Unternehmen führen werden, oder dafür, wie die Rücklaufquote ausfallen wird.

ÜBER GROUNDED PEOPLE APPAREL

Grounded People Apparel Inc. ist ein innovatives Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die zu 100 % vegan und PeTA-zertifiziert sind. Das Unternehmen ist vor allem in den Bereichen Fair-Trade und nachhaltige und umweltbewusste Mode tätig. Die ersten Produkte des Unternehmens, die im vierten Quartal 2021 auf den Markt kamen, waren seine High-Top- und Low-Cut-Canvas-Sneaker, die von Fair-Trade-Arbeitern in einer 100 % veganen Produktionsstätte in Brasilien aus nachhaltigen, ethisch bezogenen und recycelten Materialien hergestellt werden.

Zusätzlich zu seinem Engagement für eine Modeindustrie, die Abfälle und Umweltauswirkungen reduziert, will das Unternehmen mit seiner L.A.C.E.S.-Kampagne einen positiven Einfluss auf die Welt kreieren. Die L.A.C.E.S.-Kampagne bietet Verbrauchern die Möglichkeit, beim Kauf ihrer Schuhe ein bestimmtes Paar Schnürsenkel auszuwählen, dessen Farbe mit einer der Wohltätigkeitsorganisationen assoziiert ist, die das Unternehmen unterstützt. Alle Gewinne aus dem Verkauf von Schnürsenkeln werden entsprechend gespendet.

